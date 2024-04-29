快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

立院通過臨時提案 籲退輔會爭取退役上校子女教補費

中央社／ 台北29日電

立法院外交及國防委員會今天通過臨時提案，有鑒於政府提高補助公私立大學，退伍軍人學費補助與政府補助大學學費間差距大幅減少，在行政院整體預算支出不增加的情形下，建請退輔會積極研議並爭取恢復退役上校階以上子女教補費。

行政院人事行政總處民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復退役上校子女教育補助費的聲浪迄今未減，退輔會仍持續爭取中。

退輔會主委馮世寬上午至立法院外交及國防委員會專案報告「退輔會服務照顧及相關救補助」，並備質詢。

民進黨立委王定宇所提臨時提案指出，依據「全國軍公教員工待遇支給要點」及行政院人事行政總處規定退伍軍職人員子女教育補助費發給對象，目前退除役軍官領俸子女教補費發放對象仍維持中校（含士官）以下，私立大學每學年7萬1600元；公立大學每學年2萬7200元。

提案指出，行政院於去年底通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，自今年2月新學期開始後，補助私立大專院校生學費每學年3萬5000元；公立大學則視家庭所得狀況而定，最高每學年2萬元、最低每學年1萬5000元，上述退輔會與教育部的方案，只能擇優其一方案請領補助。

提案內容表示，鑒於政府補助公私立大學學費的德政，退伍軍人學費補助與政府補助公私立大學學費間差距大幅減少，在行政院整體預算支出不增加的情形下，建請退輔會有關上校階以上領俸人員子女教補費之事，應積極研議並爭取，以促進退伍袍澤權益。

臨時提案連署人涵蓋朝野立委，包括馬文君、徐巧芯、林楚茵、陳冠廷、洪申翰、沈伯洋等人，討論後在場立委無異議，因此通過。

子女 行政院 退輔會

延伸閱讀

馮世寬最後備詢大鳴大放：反對拆除蔣中正銅像

李文忠赴英國愛爾蘭捷克交流 邀退伍軍人組織訪台

立院成立促壯會 韓國瑜：我60歲找工作「找的還不錯」

嚴德發重回第一線 掌退輔會深化二軌外交

相關新聞

馮世寬最後備詢大鳴大放：反對拆除蔣中正銅像

即將卸任的退輔會主委馮世寬，今天列席立法院外交國防委員會，立委問及榮民之家的蔣中正銅像，是否應配合轉型正義拆遷，馮世寬表達反對立場，他說，會將此主張傳給下任退輔會主委嚴德發。

中共海軍75周年沒海上閱兵卻罕邀台媒採訪 是想呈現哪些故事

中共海軍建軍75周年，但今年未循例舉辦海上閱兵，反而罕見邀請台灣媒體參加艦艇開放、潛艇學院活動，還可採訪共軍主辦第19屆西太平洋海軍論壇，讓台灣民眾不必透過外媒，即可觀察中共軍事設施與國際軍事會議的契機。到底中共想透過台灣媒體呈現哪些故事？這個難得能直接與共軍將領對話的機會，又給了兩岸關係什麼樣的啟示？以下就跟著聯合報記者廖士鋒一探究竟。...

共機迫近北部空海域 國軍強化淡水河基地整建部署曝光

Google Earth圖資更新，呈現天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮營區，與陸軍6軍團擴建關渡指揮部淡海營區的現況，顯示...

汰除官兵拍成人片 退役海龍蛙兵怒向NCC陳情抗議

海龍蛙兵退役人員協會不滿因拍攝販售性愛片遭汰除的前海龍蛙兵士官「壹柒柒」，將於SWAG「出道」拍攝性愛片，並且媒體紛紛以...

恢復1年制義務役男第1梯 目前2人無法支領專業加給

國軍今年啟動恢復1年制義務役徵集，第一梯2226梯655人中，陸軍司令部表示，全梯僅2人不合格，無法支領專業加給。

國民黨員綠朝為官 馮世寬：刁難我OK不能刁難國軍

退輔會主委馮世寬今天到立法院外交國防委員會，提出「服務照顧及相關救補助精進作為」報告，由於可能是任內最後一次到立法院備詢，備受媒體關注。對於蔡政府八年政務官生涯，他說，身為國民黨員，卻到民進黨團隊當部長，老百姓都覺得很奇怪，他不是完人，被刁難沒關係，但絕不能接受國軍被刁難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。