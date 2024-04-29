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共機迫近北部空海域 國軍強化淡水河基地整建部署曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
更新的衛星圖資呈現海軍位於三芝大片頭的海鋒大隊進行擴建的現況。圖／取自Google Earth
更新的衛星圖資呈現海軍位於三芝大片頭的海鋒大隊進行擴建的現況。圖／取自Google Earth

Google Earth圖資更新，呈現天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮營區，與陸軍6軍團擴建關渡指揮部淡海營區的現況，顯示軍方積極強化淡水河口防務建設。

國防部固定公布中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，共機趨近北部空域活動，4月27日情資顯示有共機在距基隆僅37浬活動，共機愈來愈趨近的現象，有退將憂心共機若由演轉戰，飛抵淡水河口僅3分鐘。

Google Earth圖資更新，新北市淡水區新市鎮崁頂路的空軍防空暨飛彈第611營第3連營區，呈現弓三防空飛彈進駐實況。除在陣地戰備的飛彈車與雷達車外，全連車輛裝備均羅列後勤區，兵力整齊。

位於淡水河口的陸軍淡海營區，正進行擴建，營區擴大為原先兩倍，可見有類似地下進出口等設施。陸軍司令部曾向立法院報告，為提高淡水河口營區新建戰車掩體數量，淡海營區建戰甲車掩體，由原先新建19座增加為23座，新建4座20機砲掩體。

更新圖資呈現海軍在三芝大片頭海鋒大隊進行基地擴建，由中科院承建設計的基地房舍與土建已具雛型，基地除原供空軍機動雷達作為疏散區的基座外，新增類似海際發射區。現地有雄二反艦飛彈固定發陣地，未來新建營舍僅是雄二、雄三機動發射車的駐地，狀況提升時或戰時，車輛外出部署，基地闢建的疑似發射場，可能比照空軍機動雷達，作為附近弓三連疏散陣地。

天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮所在臨海際營區。圖／取自Google Earth
天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮所在臨海際營區。圖／取自Google Earth
陸軍6軍團大幅擴建關渡指揮部位於淡水河口內淡海營區的現況。圖／取自Google Earth
陸軍6軍團大幅擴建關渡指揮部位於淡水河口內淡海營區的現況。圖／取自Google Earth

天弓三型飛彈 淡水河 陸軍

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