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共機迫近北部空海域 國軍強化淡水河基地整建部署曝光
Google Earth圖資更新，呈現天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮營區，與陸軍6軍團擴建關渡指揮部淡海營區的現況，顯示軍方積極強化淡水河口防務建設。
國防部固定公布中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，共機趨近北部空域活動，4月27日情資顯示有共機在距基隆僅37浬活動，共機愈來愈趨近的現象，有退將憂心共機若由演轉戰，飛抵淡水河口僅3分鐘。
Google Earth圖資更新，新北市淡水區新市鎮崁頂路的空軍防空暨飛彈第611營第3連營區，呈現弓三防空飛彈進駐實況。除在陣地戰備的飛彈車與雷達車外，全連車輛裝備均羅列後勤區，兵力整齊。
位於淡水河口的陸軍淡海營區，正進行擴建，營區擴大為原先兩倍，可見有類似地下進出口等設施。陸軍司令部曾向立法院報告，為提高淡水河口營區新建戰車掩體數量，淡海營區建戰甲車掩體，由原先新建19座增加為23座，新建4座20機砲掩體。
更新圖資呈現海軍在三芝大片頭海鋒大隊進行基地擴建，由中科院承建設計的基地房舍與土建已具雛型，基地除原供空軍機動雷達作為疏散區的基座外，新增類似海際發射區。現地有雄二反艦飛彈固定發陣地，未來新建營舍僅是雄二、雄三機動發射車的駐地，狀況提升時或戰時，車輛外出部署，基地闢建的疑似發射場，可能比照空軍機動雷達，作為附近弓三連疏散陣地。
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