李文忠赴英國愛爾蘭捷克交流 邀退伍軍人組織訪台
退輔會主委馮世寬今天表示，副主委李文忠日前率團前往英國、愛爾蘭及捷克，與退伍軍人組織交流，同時將邀請這些單位回訪台灣，增加實質交流，相關預算已編列在明年度預算。
馮世寬上午至立法院外交及國防委員會專案報告「退輔會服務照顧及相關救補助」，並備質詢。
由於退輔會今年3月送交立法院的書面報告提到，今年規劃由副主委李文忠出訪歐洲，並參訪退伍軍人組織，強化退輔交流機制，民進黨立委王定宇質詢時，關切李文忠前往哪些歐洲國家交流。
馮世寬說，已赴3個國家，分別是英國、愛爾蘭及捷克，也有些國家是中途邀請，他個人認為是突破，相關細節將請李文忠向立委私下說明。
根據退輔會4月25日新聞稿指出，李文忠於3月23日至4月6日出訪愛爾蘭、英國及捷克等3國。
王定宇詢問，是否邀請這些單位回訪台灣。馮世寬表示，希望能增加實質交流內容，已編列在明年度（民國114年度）預算，會有相關作為。
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