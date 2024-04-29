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新聞眼／對綠軟硬兼施 共機愈飛愈近

聯合報／ 本報記者程嘉文
我方雖在台灣周邊劃設防空識別區，其實在國際法上沒有強制力。圖為我機（左）過去監控共機圖。圖／國防部
我方雖在台灣周邊劃設防空識別區，其實在國際法上沒有強制力。圖為我機（左）過去監控共機圖。圖／國防部

日前某獨派臉書粉專解釋：為何共機飛越海峽中線，我方要驅離，美國軍機通過台海，國軍就不驅離？其理由是，共機來自敵對國家，當然要驅離，美方是盟友，自無驅離必要。這番話顯示的是，撰稿人不懂國際法與國際政治，卻勇於放話打認知戰。

在國際法上，一國真正擁有主權的範圍，是十二浬的領海與領空。十二至廿四浬的鄰接海域，可進行緝私、檢疫等部分管制；但鄰接區僅限海域，空中根本不存在。我方雖在台灣周邊劃設防空識別區，其實在國際法上沒有強制力。獨派人士喜愛強調，台灣與中國是不同國家，卻常忘記按照國國際規矩，對於接近的外國航空器，我方只能監控。官員口中所謂「驅離」，其實只能伴飛警告，對方如果當真不理，在其進入領空之前，都無權開火攻擊。

實務上不僅兩岸之間，例如防空識別區重疊的東海，中共與美國、日本的飛機，每天也上演互相「越界」對峙的場景。遭遇的緊張度，常與兩國關係緊張度成正比。換言之，要深入防空識別區到何程度、遭遇攔截時該怎麼處置，都是政府指揮下的一盤棋，弛或張都是向對方表態。誰都不願主動示弱，也得避免擦槍走火。

對國際政治有所瞭解，就不會不懂，為何北京當局宣稱願恢復農產貿易與觀光旅遊，同時軍機仍超越中線，甚至距離台灣愈來愈近？

對中南海而言，軟硬手段本就是相互為用。一方面不希望台灣民意全面討厭大陸，藍營立委此時來訪，自然必須回報善意「利多」舉措。但整體而言，台灣未來四年仍是綠色執政，新總統意識形態可能比現任更趨獨，自然不可能讓台灣覺得，滿口「中國」的賴清德是陸方所能接受。

解放軍「聯合戰備警巡」範圍能否可以遠離台灣？技術上毫無問題，然而，除非賴政府的兩岸定位出現大幅變化，否則「技術調整」恐怕永遠不會發生。

北京 國軍 海峽中線 監控 美國 解放軍 賴清德

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