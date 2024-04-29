進逼北海岸僅距40公里 共機擾台這次最靠近
大陸對台釋出開放農產、研擬觀光客來台等正面措施，但共軍在海峽當面的逐步進逼，動作並未停止。前天中共海空軍又在台灣周邊舉行「聯合戰備警巡」，共有十二架次飛機超越海峽中線，最近時曾飛到基隆西北方卅七浬（海里），約合六十八點五公里。據此推算，距離本島北海岸的最短距離，曾經只剩四十公里。這是國防部發布共軍動態以來，距離最接近的一次。
國民黨前立委林郁方解讀，秀肌肉展現武力的同時，也強調可溝通，是國際政治上常見的兩手策略，美國對付中國大陸也是如此；北京固然要向台獨色彩的民進黨政府施壓，也不希望對台灣做得太絕，所以利用這次國民黨立委來訪的機會，釋出農產品銷售、觀光客開放之類利多，同時軍方在台灣周邊操演還是照舊。
國防部前天中午宣布，從早晨九時卅分起，陸續偵獲中共蘇卅、空警五百及無人機等各型機種，總計廿二架次架次出海活動，其中十二架次逾越海峽中線進入我方北、中部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。昨天上午，國防部統計先前廿四小時的周邊共軍動態，到廿八日清晨六時為止，偵獲共機數量仍為廿二架次，顯示對方下午之後未再出海，共艦則為四艘次。
依據國防部發布的示意圖，共機共分為兩批，一批在浙江南部外海，共八架次，逾越中線兩架次；另一批十四架次，則在福建北部外海，其中十架次越線，最深入位置已達基隆西北方卅七浬，約合六十八點五公里。以其方位推算，距離北海岸富貴角一帶，約僅四十公里。
共軍每月會在台灣附近舉行三至四次聯合戰備警巡，當日越線情況往往比平日更明顯。
民進黨立委王定宇認為，中國對台採取的策略是和戰兩手，戰的部分是軍機灰色地帶騷擾、國際空間打壓，甚至在經貿上用不符合國際規範的方法去糟蹋台灣的農產品；國民黨這些立委跑到中國去，對台灣被中國的壓迫毫無幫助，反而成了中共和戰兩手的棋子，對台灣統戰。
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