國防部發言人 孫立方傳申請退伍

準總統賴清德日前公布國安內閣團隊名單，國安會秘書長顧立雄將接任國防部長。新內閣團隊即將上任之際，傳出國防部發言人孫立方以個人健康因素考量，提出提前退伍申請，預定今年七月退伍，接任人選待顧立雄上任後決定。

據了解，孫立方在日前健康檢查時，發現部分健康指數出現異常，雖然距離屆退年限還有六年，經過幾經思考後，萌生提前退伍的規畫，並於日前已向邱國正口頭報告辭意；邱國正尊重孫立方的決定，但希望孫立方先留任協助新部長，並與下任發言人進行後續交接。

孫立方畢業於政戰學院八十一年班，是國軍出身媒體的發言人。尉級軍官時任職空降部隊，校級以後幾乎都在青年日報，從記者一路升至社長。但也因缺乏野戰部隊主管經歷，卸任發言人後，能接任的少將職務有限。加上明年即將屆齡，外界因此判斷，他選擇提前解甲，不替長官增加安排職務的困擾，也提前替學弟妹製造機會。

軍事發言人由於必須面對媒體，被形容是一年三百六十五天都在「打仗」的單位，辛苦程度與壓力之大，絲毫不下於部隊。因此近年的發言人，除了現任陸軍政戰主任史順文曾以少將平調，其他都是上校占缺升任。

面對提前申請退伍傳聞，孫立方昨天說，軍人以服從命令為天職，恪盡職責、保衛家園是本份，個人生涯不需要討論。

至於如果孫立方提前申請退伍，新任國防部發言人的人選，軍方人士透露，政戰局將會向新任部長顧立雄提出建議人選名單，由顧立雄定奪人選。