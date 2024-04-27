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金門士官滯陸40天…陳玉珍曝擬辦停役解套 陸軍：以年休先續假

中央社／ 台北27日電
金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客，3月17日不慎迷航至福建泉州圍頭海域被陸方海警尋獲，吳姓釣客已於3月23日送回金門，但胡姓釣客疑因具軍職身分，遭到滯留至今。圖為吳姓釣客（中）返金。聯合報資料照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客，3月17日不慎迷航至福建泉州圍頭海域被陸方海警尋獲，吳姓釣客已於3月23日送回金門，但胡姓釣客疑因具軍職身分，遭到滯留至今。圖為吳姓釣客（中）返金。聯合報資料照。記者蔡家蓁／攝影

國民黨立委陳玉珍今天表示，因出海釣魚迷航，被陸方海警尋獲的金門胡姓士官，目前正辦理停役手續。陸軍對此表示，金防部目前是以胡員年度應有休（請）假先行核予續假，持續透過協調，儘速讓人員平安返回。

金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客，3月17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至福建泉州圍頭海域被陸方海警尋獲，吳姓釣客已於3月23日送回金門，但胡姓釣客疑因具軍職身分，遭到滯留至今。

金防部3月23日證實，金門守備大隊迫砲副班長胡姓士官，休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯，曾主動聯繫家屬及單位，回報已由大陸海警尋獲，人員平安。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率16名藍委訪陸，陳玉珍為訪團成員之一。她今天在下榻的北京中國大飯店接受媒體採訪時表示，胡姓士官現在應該已經在辦停役準備，身分很快就不會是現役軍人，希望能夠解套。

陸軍司令部今天向中央社記者表示，金防部目前是以胡員年度應有休（請）假先行核予續假，持續透過金門縣政府等單位積極協調，「期陸方秉人道精神」，儘速讓人員平安返回。

迷航 金門 陳玉珍 陸軍

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