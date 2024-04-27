聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門士官滯陸40天…陳玉珍曝擬辦停役解套 陸軍：以年休先續假
國民黨立委陳玉珍今天表示，因出海釣魚迷航，被陸方海警尋獲的金門胡姓士官，目前正辦理停役手續。陸軍對此表示，金防部目前是以胡員年度應有休（請）假先行核予續假，持續透過協調，儘速讓人員平安返回。
金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客，3月17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至福建泉州圍頭海域被陸方海警尋獲，吳姓釣客已於3月23日送回金門，但胡姓釣客疑因具軍職身分，遭到滯留至今。
金防部3月23日證實，金門守備大隊迫砲副班長胡姓士官，休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯，曾主動聯繫家屬及單位，回報已由大陸海警尋獲，人員平安。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率16名藍委訪陸，陳玉珍為訪團成員之一。她今天在下榻的北京中國大飯店接受媒體採訪時表示，胡姓士官現在應該已經在辦停役準備，身分很快就不會是現役軍人，希望能夠解套。
陸軍司令部今天向中央社記者表示，金防部目前是以胡員年度應有休（請）假先行核予續假，持續透過金門縣政府等單位積極協調，「期陸方秉人道精神」，儘速讓人員平安返回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言