隨國防部長卸任申請退休？ 發言人孫立方：個人不需討論
準總統賴清德日前公布國安內閣團隊名單，國安會秘書長顧立雄將接任國防部長。隨著國防部長邱國正將卸任，傳出國防部發言人孫立方少將，以個人健康因素考量，日前已向邱國正提出提前退伍申請，預定今年7月退伍。孫立方表示，軍人以服從命令為天職，恪盡職責、保衛家園是本分，個人生涯不需要討論。
2022年原任國防部軍事發言人史順文少將轉任任陸軍6軍團政戰主任，遺缺由當然擔任青年日報社長的孫立方接任，並晉升少將，孫立方過去曾赴美接受「美國國防資訊學校」（DINFOS）軍官班訓練，受訓期間曾被選眾模擬召開國際記者會，針對台灣面對中國軍事威脅及相關因應作為回應，是國軍史上首位列入DINFOS名人堂的發言人。
近日傳出，孫立方以個人健康狀況考量，已經向邱國正申請退伍獲准。由於近年中國對台軍事侵略行動不斷，甚至經常操作認知作戰，國防部需要主動掌握新聞議題，並適時對外澄清謠言，國防部發言人角色相當吃重。
至於新任國防部發言人的人選，軍方人士透露，政戰局將會向新任部長顧立雄提出建議人選名單，由顧立雄定奪人選。
孫立方則說，軍人以服從命令為天職，恪盡職責、保衛家園是本分，個人生涯不需要討論。
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