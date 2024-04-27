學者：中共海軍實力世界第2 軍艦噸位將持續成長

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源分析，過去幾年中共海軍歷經造艦高潮，去年水面戰艦達165艘，軍艦噸位約290萬噸，綜合實力僅次於美國海軍，高居世界第2名；共軍目前處於新一輪造艦計畫初期，軍艦噸位將持續增長。

最新一期「中共研究季刊」刊登由淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源所撰寫的「2023年中共海軍建設評析」專文。

楊太源指出，中共海軍2023年水面戰艦達165艘，軍艦噸位約290萬噸，綜合實力僅次於美國海軍，高居世界第2名；過去幾年裡，中共海軍歷經空前造艦高潮，每年都有大量新艦納入海軍序列，不過，2023年納入中共海軍序列的艦艇僅10艘，約5萬4千噸，但這不代表中共放緩造艦速度，而是處在共軍新一輪造艦計畫的初期，軍艦噸位將持續增長。

楊太源統整，2023納入中共海軍序列的艦船為055型飛彈驅逐艦遵義艦、咸陽艦，054AG型飛彈護衛艦寶雞艦、宜興艦、郴州艦、淮北艦、衢州艦、大理艦、通遼艦，以及1艘039C型常規動力潛艦。

楊太源指出，中共航空母艦「福建艦」目前尚在繫泊試驗，還需要歷經海試，海試結束後才會納入海軍序列，且納入海軍序列後還須對各種武器系統、裝備調試運行，並進行各項科目訓練，以及艦載機運用和協同訓練，從納入海軍序列到形成戰鬥力還有漫漫長路，若一切順利，福建艦可能在2028年才具備率領航艦戰鬥群，擔任戰備值班任務能力。

楊太源指出，隨著中共海軍艦艇數量由2011年的36艘增加至2023年的165艘，中共艦艇演訓規模從單艦、多艦到大規模編隊對抗，演訓內容呈多元化，強度也大幅提升。

楊太源指出，2022年8月，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊進行大規模軍事演習，演習結束後共軍在台灣周邊海域常態性部屬4艘軍艦，分別位於日本沖繩縣與那國島附近、與那國島和菲律賓之間、台灣西南方以及台灣北方等海域。

楊太源分析，共軍東部戰區海軍、空軍常態存在台灣周邊海空域，並將台灣周邊海空域視為共軍的練兵場，但台灣周邊海域不僅是共軍東部戰區海軍練兵海域，南部戰區海軍、北部戰區海軍的艦艇也出現在台灣周邊海域進行練兵；換言之，台灣周邊海域已成為共軍3個戰區海軍的練兵場。