8天7夜漢光兵推落幕 邱國正慰勉參演官兵辛勞

為期8天7夜、晝夜連續的國軍「漢光40號演習」電腦兵棋推演今天正式結束。國防部長邱國正除肯定規劃縝密、準備充分，參演人員配合想定狀況，熟稔作戰程序，磨練主官作戰決策、參謀判斷與計畫作為能力極具助益。

國軍媒體「軍聞社」今天下午報導指出，邱國正今天主持漢光兵推精神講話，對於全體參演官兵的努力，表達肯定與嘉勉，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

邱國正說，「處處是戰場，時時做訓練」，強調各部隊平時應以作戰為背景設計想定，使戰備任務與平時訓練合而為一；操演中則應掌握程序與要領，透過兵棋推演，一步一腳印，務實研究每個戰備課目，以檢驗各項計畫的可行性。

邱國正提醒各級指揮官，透過「任務式指揮」分散管制授權各級指揮官，使其清楚當前任務，具備在任何情況下，皆可遂行指管的能力，達成任務要求。

邱國正表示，透過本次演習，希望各單位能持續精進作戰指揮、指管運作、指參作為，將兵推所獲結論納入計畫修訂參考。

邱國正認為，戰備訓練是本務工作，各級幹部必須妥善運用偵搜力、打擊力、機動力、後支力與指通力等有形戰力，結合無形戰力，在未來的實兵操演整合，使國軍防衛作戰與戰備整備規劃更臻完善，提升整體戰力。

國軍「漢光40號演習」電腦兵棋推演自19日起進行至今天結束，一連舉行8天7夜，國防部日前說明，兵推納入俄烏戰爭、以哈衝突所獲啟示，同時增加灰色地帶侵擾、由演轉戰等想定，而此次兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作。