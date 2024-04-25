快訊

手機響別慌！北市災防演習 明上午9點針對2區發國家級警報測試

警界醜聞…北市捷警隊小隊長爆「性侵女兒」 前同事：不意外但太扯

馬祖無人島礁發現身分待查漁民 疑搭陸漁船、未登上高登島

中央社／ 連江25日電

陸軍馬祖防衛指揮部今天表示，在高登島附近離岸無人島礁發現1名身分待查的漁民，後續由海洋委員會海巡署處理，但這名身分待查人士未登上高登主島。

1名連江縣北竿鄉漁民告訴中央社記者，出海釣魚行經有駐軍的高登島海域附近時，發現1艘疑中國漁船就靠在高登島，他就以手機拍攝影片，透過通訊軟體LINE群組告知軍方與海巡。

目擊民眾說，他已多次看到中國漁船靠近高登島礁，不算罕見，對方主要是為採集附著在岸邊礁石上的海螺，且靠岸與採集須配合海水退潮，「這次是白天來，下次可能就是夜間。」

馬防部政戰主任龔瓊玉表示，有民眾在馬祖社群張貼相關影片，經初步辨識後確認為高登島，馬防部當下請高登守備部隊編組搜尋，並通報海巡協處，後來在高登附近離岸無人島礁發現這名漁民。

馬祖海巡隊長洪文泉說，接獲報案後，隨即派船艇前往處理。

海巡署 漁民 馬祖

延伸閱讀

日本沖繩縣石垣市府調查釣魚台海域 預計不登島

馬祖15%廢棄物為海漂垃圾 連江縣府盼還給對岸

影／馬祖北竿老翁疑腦中風急症 海巡馳援後送縣醫就醫

媽祖在馬祖活動26日起開跑 感受宗教文化嚐美食

相關新聞

海陸66旅禁官兵漢光演習前出國 上級打臉：思慮欠周

國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行，近日傳出海軍陸戰隊66旅下令6月下...

美簽署國安撥款軍援台 總統府：行動提升台美安全合作

美國總統拜登在美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」內容包含軍援台灣等經費。總統府發言人林聿禪今天表示...

顧立雄掌國防部 王鴻薇揭國安會秘書長任內軍購增4倍

準總統賴清德今公布國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任。國民黨立委王鴻薇表示，顧立雄任國安會秘書長起，美國對台軍售多達20次...

美簽署國安撥款軍援台 外交部：行動提升台美安全合作

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」（The Emergency...

憑弔古戰場／市場花園行動80周年 重溫英軍奪安恆大橋失敗的戰場該怎麼去

市場花園作戰（Operation Market Garden）是二戰時盟軍結合空降與裝甲部隊的大膽作戰計畫，當年英軍奪取安恆大橋，功虧一簣。而紀念、憑弔二戰時的這些古戰場，是軍武愛好者的深度旅遊行程之一。 就讓資深記者高凌雲親自導覽安恆橋戰爭遺址現場，以及安恆市區西側另一座空降部隊博物館，為您重溫二戰戰史。 ...

五角大廈公布一批最新合約 雷神支援台灣F-16延壽案

五角大廈24日公布最新一批軍事合約，其中提到，雷神公司將支援普惠公司所生產的PW-100發動機的技術支援服務，其中台灣也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。