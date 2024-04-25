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海陸66旅禁官兵漢光演習前出國 上級打臉：思慮欠周

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
圖為日前陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師台東海邊訓練的情形。（示意圖）。本報資料照
圖為日前陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師台東海邊訓練的情形。（示意圖）。本報資料照

國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行，近日傳出海軍陸戰隊66旅下令6月下旬起1個月禁止官兵出國，引發基層反彈，分別向府院及國防部投訴，捍衛權益，海軍陸戰隊指揮部今指出，「相關指示思慮欠周」，造成官兵誤解，已要求66旅改善。

國軍漢光40號電腦兵推於4月19日至26日期間舉行，此外，實兵演習則是在7月22日至26日登場，電腦兵推只剩一天的時間，今傳出海軍陸戰隊66旅在電腦兵推前夕，於4月15日對所屬官兵公告，「6月下旬起禁止出國」，並暗中調查影響人數。

由於漢光40號實兵演習在7月22日至26日登場，海陸66旅有別其他參與演習單位的作法，引發基層反彈，紛紛透過管道向總統府、行政院、國防部提出申訴及詢問。

外界猜測海陸66旅可能是「求好心切」，想讓漢光實兵演習更為周延，因此在前1個月開始即禁止官兵出國。

不過，海陸66旅的禁休假指令遭上級單位打臉，海軍陸戰隊指揮部今天中午表示，禁休假的指示係陸戰六六旅旅長考量實兵演習期間單位之人力、任務及戰備運用需求，因此提醒所屬官兵避免於此期間安排出國旅遊

陸指部強調，相關指示思慮欠周，造成官兵誤解，已要求該旅改善，並加強對所屬溝通說明，以維戰備演訓順遂及官兵權益。

圖為日前陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師台東海邊訓練的情形。（示意圖）。本報資料照
圖為日前陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師台東海邊訓練的情形。（示意圖）。本報資料照

出國旅遊 國軍 演習

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