海陸66旅禁官兵漢光演習前出國 上級打臉：思慮欠周

國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行，近日傳出海軍陸戰隊66旅下令6月下旬起1個月禁止官兵出國，引發基層反彈，分別向府院及國防部投訴，捍衛權益，海軍陸戰隊指揮部今指出，「相關指示思慮欠周」，造成官兵誤解，已要求66旅改善。

國軍漢光40號電腦兵推於4月19日至26日期間舉行，此外，實兵演習則是在7月22日至26日登場，電腦兵推只剩一天的時間，今傳出海軍陸戰隊66旅在電腦兵推前夕，於4月15日對所屬官兵公告，「6月下旬起禁止出國」，並暗中調查影響人數。

由於漢光40號實兵演習在7月22日至26日登場，海陸66旅有別其他參與演習單位的作法，引發基層反彈，紛紛透過管道向總統府、行政院、國防部提出申訴及詢問。

外界猜測海陸66旅可能是「求好心切」，想讓漢光實兵演習更為周延，因此在前1個月開始即禁止官兵出國。

不過，海陸66旅的禁休假指令遭上級單位打臉，海軍陸戰隊指揮部今天中午表示，禁休假的指示係陸戰六六旅旅長考量實兵演習期間單位之人力、任務及戰備運用需求，因此提醒所屬官兵避免於此期間安排出國旅遊。