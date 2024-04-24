快訊

地震拋下全校...趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

台體大「守護神」遭撞傷重宣告不治 校方將於告別式送畢業證書

美國會研究處報告 截至去年底共41名美軍人員駐台

中央社／ 記者石秀娟華盛頓24日專電
近年台灣與美國雙邊軍事交流有公開化的傾向，唯雙方對美國軍事人員派駐台灣一事都很低調。美國國會研究處近日發表報告指出，截至去年底美國軍方派駐在台灣的人員共41名。圖／聯合報系資料照片
近年台灣與美國雙邊軍事交流有公開化的傾向，唯雙方對美國軍事人員派駐台灣一事都很低調。美國國會研究處近日發表報告指出，截至去年底美國軍方派駐在台灣的人員共41名。圖／聯合報系資料照片

近年台灣與美國雙邊軍事交流有公開化的傾向，唯雙方對美國軍事人員派駐台灣一事都很低調。美國國會研究處近日發表報告指出，截至去年底美國軍方派駐在台灣的人員共41名。

美國國會研究處（美國會圖書館，CongressionalResearch Service）19日發表關於台灣國防議題報告，供美國國會參考。報告根據美國國防部「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center，DMDC）季報資料指出，截至去年12月，有41名美國軍人被派駐台灣執行任務。

報告指出，台灣、美國媒體偶爾報導美國軍事人員派駐台灣的消息，美國軍方均以對雙邊防禦相關的特定作戰、交流或訓練沒有評論作為回應。國防人力數據中心的季報是目前美國政府唯一能找到關於美國軍方派駐在台人員的公開資料。

這份報告未提到41名駐台美軍人員的派駐地點或任務。

近期成為媒體焦點的相關消息是，美國陸軍特種部隊「綠扁帽部隊」（Green Berets）是否常駐金門訓練台灣軍隊。

美國軍事新聞網站SOFREP曾在3月初報導，美國已經啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署3名美國綠扁帽部隊人員，在台灣參與持續進行的訓練行動。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）3月20日在國會回答民主黨眾議員潘內達（Jimmy Panetta）時指出，「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」，他願意與潘內達在機密會議場合進一步討論。

對於相關報導，國防部長邱國正於3月14日曾說，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。

國軍 美國 美軍

延伸閱讀

蔡總統接見美眾議院跨黨派訪團 稱將持續壯大民主陣營

美參議院通過TikTok剝離案 大陸外交部：先前已清楚表明原則立場

台海若開戰 馬英九問美國「會毫無保留挺台嗎」？

【Daily Podcast】美國通過953億美元援助預算案，將如何運用？／英國國會通過爭議的盧安達法案

相關新聞

美印太司令重申：中國目標是2027年之前具攻台能力

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）昨天受訪表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。這番...

美國會研究處報告 截至去年底共41名美軍人員駐台

近年台灣與美國雙邊軍事交流有公開化的傾向，唯雙方對美國軍事人員派駐台灣一事都很低調。美國國會研究處近日發表報告指出，截至...

總統520就職典禮 三型主力戰機、勇鷹高教機將衝場致敬

520總統、副總統就職典禮在即，知情人士今天表示，陸海空軍將出動空中兵力衝場，向即將卸任的總統蔡英文，以及總統當選人賴清...

一年期義務役傳出逃兵 立委憂軍中心輔人力不足

國軍今年起恢復徵召一年期義務役，日前發生一起義務役士兵不假離營案件，後由家長送回營區。國防部長邱國正今天答覆立委質詢時說...

部隊鍋 EP164｜文人國防部長真領不了軍？ 為何美國的部長多半是文人？

沒在拿槍的帶不了拿槍的兵？國防部長的職責，需要的是軍職的豐富歷練？還是戰略的深度涵養？本集部隊鍋從全球霸權美國的國防制度變遷，討論國防部長所需要的個人特質

馬英九：台灣非以色列 台海若戰爭美國也毫無保留挺？

前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識。台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。