美國會研究處報告 截至去年底共41名美軍人員駐台

近年台灣與美國雙邊軍事交流有公開化的傾向，唯雙方對美國軍事人員派駐台灣一事都很低調。美國國會研究處近日發表報告指出，截至去年底美國軍方派駐在台灣的人員共41名。

美國國會研究處（美國會圖書館，CongressionalResearch Service）19日發表關於台灣國防議題報告，供美國國會參考。報告根據美國國防部「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center，DMDC）季報資料指出，截至去年12月，有41名美國軍人被派駐台灣執行任務。

報告指出，台灣、美國媒體偶爾報導美國軍事人員派駐台灣的消息，美國軍方均以對雙邊防禦相關的特定作戰、交流或訓練沒有評論作為回應。國防人力數據中心的季報是目前美國政府唯一能找到關於美國軍方派駐在台人員的公開資料。

這份報告未提到41名駐台美軍人員的派駐地點或任務。

近期成為媒體焦點的相關消息是，美國陸軍特種部隊「綠扁帽部隊」（Green Berets）是否常駐金門訓練台灣軍隊。

美國軍事新聞網站SOFREP曾在3月初報導，美國已經啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署3名美國綠扁帽部隊人員，在台灣參與持續進行的訓練行動。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）3月20日在國會回答民主黨眾議員潘內達（Jimmy Panetta）時指出，「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」，他願意與潘內達在機密會議場合進一步討論。

對於相關報導，國防部長邱國正於3月14日曾說，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。