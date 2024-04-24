總統520就職典禮 三型主力戰機、勇鷹高教機將衝場致敬
520總統、副總統就職典禮在即，知情人士今天表示，陸海空軍將出動空中兵力衝場，向即將卸任的總統蔡英文，以及總統當選人賴清德致敬。機型除了AH-64E、三型主力戰機外，也包括國機國造的勇鷹高教機。
總統、副總統就職典禮將於5月20日舉行，目前籌備委員會正密集規劃典禮儀程及相關細節。知情人士今天表示，屆時陸海空軍將出動空中兵力衝場，向即將卸任的總統蔡英文，以及向新任的三軍統帥、總統當選人賴清德致敬。
知情人士說明陸海空軍機型，陸軍部分，包含AH-64E阿帕契攻擊直升機等各式直升機；海軍部分，S-70反潛直升機等；空軍部分，則有三型主力戰機（F-16V block20、IDF經國號戰機、幻象2000戰機）、雷虎小組及勇鷹高級教練機，屆時雷虎小組將衝場並施放彩煙，但包括架數、隊形等細節仍與軍方密切規劃中。
特別的是，蔡總統任內全力推動武器國造政策，其中勇鷹高級教練機更是國機國造的代表，這次在典禮衝場，頗有幾分致敬意味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言