一年期義務役傳出逃兵 立委憂軍中心輔人力不足

國軍今年起恢復徵召一年期義務役，日前發生一起義務役士兵不假離營案件，後由家長送回營區。國防部長邱國正今天答覆立委質詢時說，這是復徵義務役以來，第一次發生逃兵案件。立委也質疑，國軍心輔人力不足，難以因應所需。

立院外交國防委員會與司法法制委員會今天舉行聯席會議，審查陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法的草案。國民黨立委林思銘質詢，今年會有多少名一年義務役期役男入伍服役，迄今有多少名逃兵，以及針對役男的心輔、關懷機制是否建立。

邱國正指出，今年將有六千餘名一年役期義務役男入伍服役，日前發生一起役男不假離營案件，之後由家長送回營區。他並解釋，根據以往經驗，不能用役期長短來界定會不會逃兵，即使役期4個月，一樣會不假離營。

邱國正說，役男入伍之後，部隊將會提醒違法犯紀的後果；另外考慮到由民轉兵過程中的心理壓力，因此軍方會多方輔導。政戰局長張維新少將指出，新兵從社會上入伍，對軍中環境感到陌生，因此國軍唯一在營級設立心輔官編制者，就是新訓單位，讓心輔官協助各連輔導長等基層幹部，掌握新兵心緒。

民進黨立委吳思瑤質詢時則批評，從民國108年至112年的軍中自傷案例可發現，軍方「漏接率」高達95%。吳思瑤說，國軍各心理衛生中心現有人力共395人，相較於目前的全軍人力，號稱每400人配置一名；但實際上全軍擁有心輔證照者（心理師、社工師）僅155人，他們當中許多並不在心輔職務上，真正負責心輔業務者僅69人，等於每人要面對2318人，根本不夠。