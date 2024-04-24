快訊

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

陪跑前先開房間…「黑色閃電」蔣介文傳偷吃 元配喊有證據

立委關切美軍備庫儲台灣 邱國正：有概略方向計畫

中央社／ 台北24日電

立委關切美軍東亞地區儲備彈藥是否置放台灣，國防部邱國正今天表示，此事恐引起政治及兩岸問題，因此要謹慎，且軍備與軍火性質差異大，目前進度雖不明確，但軍備庫儲有概略方向計畫。

立法院外交及國防委員會今天與司法及法制委員會進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。

美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放在台灣，邱國正去年3月6日備詢時曾指出，「正在洽談中」。民進黨立委王定宇今天關切是否有新進度。

邱國正答詢，所謂庫儲的定義很多，若是維修保養中心，自然會有零組件等裝備過來，但此事茲事體大且涉及政治，「好端端的為什麼要把國外的裝備放在台灣」，可能會引起政治、兩岸問題，因此要相當謹慎，且軍備、軍火的差異很大，因此均為提案，都可以談。

王定宇關切，是否說明相關位置、項目及方法。邱國正表示，不太適合在此討論，進度雖然不明確，但有概略的方向計畫，會再向立委單獨說明。國防部官員事後補充，邱國正談及的概略方向與計畫，指的是軍備庫儲。

國防部 王定宇 邱國正

延伸閱讀

中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

「軍中轉型正義」引質疑 邱國正重申反對拆蔣公銅像：為何要改變

邱國正：國造潛艦便宜行事 易生弊端

邱國正：肯定黃曙光貢獻 但潛艦進度不會受請辭影響

相關新聞

馬英九：台灣非以色列 台海若戰爭美國也毫無保留挺？

前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識。台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中...

部隊鍋 EP164｜文人國防部長真領不了軍？ 為何美國的部長多半是文人？

沒在拿槍的帶不了拿槍的兵？國防部長的職責，需要的是軍職的豐富歷練？還是戰略的深度涵養？本集部隊鍋從全球霸權美國的國防制度變遷，討論國防部長所需要的個人特質

中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

國防部長邱國正今天出席立院外交國防委員會，審查陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法草案。會前他被媒體問到，中共近日以「42...

對台軍售交付延遲 美議員：美方應加速展現護台海決心

美國近年來對台軍售交付出現延遲的狀況，美國眾議院軍事委員會議員艾佛德（Mark Alford）認為，美國對台軍售應該加速...

蔡總統視導國防院 肯定三成果維護國家安全

蔡英文總統上午視導國防安全研究院，肯定國防院在掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才及建立對外交流合作等3項目標所展現的成果...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。