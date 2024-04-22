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蔡總統視導國防院 盼續攜手政府維護國家安全

中央社／ 台北22日電

總統蔡英文今天視導國防安全研究院，肯定國防院在掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才及建立對外交流合作等3項目標所展現的成果。面對國際情勢快速變化及日益複雜的國防議題，她期盼國防院持續深耕研究，與政府繼續攜手努力維護國家安全。

總統府今天透過新聞稿表示，蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、國防安全研究院董事長霍守業等人陪同下視導國防安全研究院。總統抵達後，首先聽取國防院執行長陳明祺報告「院務運作及未來推動重點」。

蔡總統致詞時表示，還記得6年前，國防院揭牌成立的時候，她期許國防院能夠協助政府掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才，並且建立對外交流合作。在大家的努力下，這3項目標都已經展現成果。

總統說，現在國防院不僅定期產出區域安全情勢、國防科技趨勢的報告，提供國家具體的戰略方向建議，也協助政府部門進行兵棋推演，提升各個單位掌握戰略情勢變化的應變能力。

蔡總統指出，國防院也持續集結跨領域的戰略、軍事人才，建立完整的研究團隊，並且透過學官駐點的方式，由國防部派送軍官到智庫交流，學習新知。

總統說，國防院更積極拓展台灣的國際交流，像是已經連續3年舉辦的「台北安全對話」，建立起台灣跟區域各國對話的管道，不僅讓國際社會更了解台海和印太情勢，也讓台灣議題受到世界各國更高的重視。

蔡總統感謝霍守業及所有國防院人員的努力和付出。總統說，面對國際情勢快速變化，以及國防議題日益複雜，更需要國防院不斷深耕研究，也希望繼續與政府攜手努力維護國家安全。

國防部 總統府 蔡英文

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