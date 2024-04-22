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中共衛星火箭軌跡通過台灣ADIZ上空 這次沒有國家級警報了
國防部今天上午發布新聞稿表示，本0746時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經我台灣西南防空識別區、朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。
今年1月9日，國防部對中共發射衛星，發布手機簡訊警報，簡訊英文並誤用missile（飛彈），由於距離總統大選僅四天，引發外界懷疑是趁機替執政黨助選。此後國防部對於大陸發射衛星訊息，都採取提前預告，發射後再度通報。所以此次中共發布衛星，已不似1月發布國家級警報。
另外在台海當面敵情狀況方面，到今天早晨6時之前的24小時內，國軍共偵獲10架次共機出海，其中超越海峽中線者共8架次，另有6艘次艦艇在台灣周邊活動。
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