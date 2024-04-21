美通過援台法案 總統府：美對台安全承諾已是明確共識

美國聯邦眾議院於美東時間20日通過總金額953億美元的「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024）。總統府發言人林聿禪今天對此表示，感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台的安全承諾及提升台美安全合作。

林聿禪指出，該法案包含對以色列、烏克蘭及印太安全的3項援助法案，以及要求TikTok脫離中國母公司「字節跳動」出售所有權的「21世紀以實力促成和平法案」等共4項法案。後續將送參院表決，再由拜登總統簽署生效。

而其中的「印太安全補充撥款法案」，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持區域和平穩定編列81.2億美元經費。法案將提供含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」(FMF)經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

林聿禪表示，此不僅為美方對維持印太區域和平穩定的重視，也顯示美國對台灣的安全承諾已是兩黨明確的共識。

林聿禪強調，台灣作為印太區域及國際社會中負責任的成員，將持續與美國在內的理念相近國家及全球民主陣營一同守護民主、自由，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定及繁榮發展。