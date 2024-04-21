美印太司令：台灣應借鏡以國動員力

美軍印太司令阿基里諾十七日在智庫外交關係協會（CFR）談到可能的台海衝突時表示，中國大陸要作戰不缺人手，台灣不妨引以色列為鑑，以國面對恐攻，一天內動員出卅六萬人，這已為台灣做出示範。

主持人博伊斯詢問，台灣的人口很多，但民防、軍隊和民兵等似乎短缺，台灣應該如何透過人民自我防衛？

阿基里諾做了對比，他表示，中國大陸不缺人，且徵兵制確保兵源無虞；至於台灣，他引以色列為比喻，他說，以色列遭遇恐怖攻擊，第二天就有卅六萬名以色列人被動員起來，對台灣來說，這是正面示範。

阿基里諾表示，這件事需要台灣人民自己想清楚。他也說，台灣正在努力，而美國透過台灣關係法來落實對台灣的支持。

印太司令下月將交接，阿基里諾仍擔憂中國大陸的軍事野心，他說，即便中方正面臨經濟發展衰退，仍不影響其軍事投資；解放軍正有意識地做出選擇，持續投資第五代戰機、飛彈、衛星和高階軍艦等軍力，為的就是在二○二七年之前準備好，待中國大陸國家主席習近平一聲令下，遂行武統台灣的目標。

談到當前的台海局勢，阿基里諾表示，中方持續採取行動消除那些過去被認為有助緩解局勢緊張的傳統分界線，且持續把脅迫行動擴大到類似領域，在他擔任印太司令三年內，中方在網路、資訊和海空等領域的施壓持續升高；然而，美國的對台政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，中方不能將這些步步升高的脅迫作為歸咎於美國。

中國大陸啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行，台灣指北京片面改變航線造成區域不穩；美國國務院發言人十九日答覆本報詢問表示，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，鼓勵北京和台北當局就此展開建設性對話。且台海的民航與安全問題，應由雙邊對話決定。