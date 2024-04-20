美印太司令：解放軍兵源無虞 台灣應借鏡以色列動員力

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）17日在智庫外交關係協會（CFR）談到可能的台海衝突時表示，中國大陸要作戰不缺人手，台灣不妨引以色列為鑑，以國面對恐攻，一天內動員出36萬人，這已為台灣做出示範。

美國持續透過台灣關係法，提供台灣自我防衛所需，然美國是否「介入及捍衛台灣」則一直存在辯論，部分美方人士對台灣的自我防衛決心存疑。

主持人博伊斯（Mary Boies）詢問，台灣的人口很多，但民防、軍隊和民兵等似乎短缺，台灣應該如何透過人民自我防衛？

阿基里諾做了對比，他表示，中國大陸不缺人，且徵兵制確保兵源無虞；至於台灣，他引以色列為比喻，他說，以色列遭遇恐怖攻擊，導致1200名公民喪生，而第二天就有36萬名以色列人被動員起來，對台灣來說，這是正面示範。

阿基里諾也說，這件事需要台灣人民自己想清楚，而以色列已做出示範。

博伊斯表示，以色列人說戰就戰，源自他們長期接受訓練甚至服役，以色列人很清楚自己在做什麼；阿基里諾表示，台灣正在努力，而美國透過台灣關係法來落實對台灣的支持。

印太司令下月將交接，阿基里諾仍擔憂中國大陸的軍事野心，他說，即便中方正面臨經濟發展衰退，仍不影響其軍事投資；解放軍正有意識地做出選擇，持續投資第五代戰機、飛彈、衛星和高階軍艦等軍力，為的就是在2027年之前準備好，待中國大陸國家主席習近平一聲令下，遂行武統台灣的目標。

談到當前的台海局勢，阿基里諾表示，中方持續採取行動消除那些過去被認為有助緩解局勢緊張的傳統分界線，且持續把脅迫行動擴大到類似領域，在他擔任印太司令3年內，中方在網路、資訊和海空等領域的施壓持續升高；然而，美國的對台政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，中方不能將這些步步升高的脅迫作為歸咎於美國。

阿基里諾說，侵略與否端賴習近平一念之間，希望習能做出明智決定。

除了台海衝突，外界也關切進一步引爆美中大戰。

阿基里諾提到，他和東南戰區司令已經3年沒對話；美方看重對話，也希望做些什麼來降低誤判和意外，但不期待在危機時刻，中方任何人會接起美國的來電。

阿基里諾說，2001年美國海軍EP-3型偵察機在南海與中方戰鬥機相撞，造成中方機毀人亡、美國戰機迫降海南島，他說，當時電話響了3天才有人接，因此他不相信危機時刻，美中雙方還能對話。

阿基里諾說，作戰司令官負有確保不發生事故的責任，美中高層對話持續進展，但他的對口3年來都沒回應他的對話請求；即便美中防長2年前說好作戰司令官要對話，迄今都沒實現。

阿基里諾說，「我還有3周時間（指印太司令交接），我還會繼續要求。」