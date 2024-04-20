玉淵譚天：M503航線優化台灣不需「叫屈」 體面要靠自己爭取

昨4月19日，大陸民用航空局發布消息，自當日起，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。引發我方自閣揆到立委的譴責，大陸央視旗下的博主《玉淵譚天》微信公眾號昨深夜貼文，標題是「這條航線為何能讓台當局跳腳？」文章稱，M503航線的啟用和調整，本身是一件對兩岸都有利的事情，台當局如果「叫屈」那明顯是叫錯了方向。

他說，島內某些人，不需要「叫屈」，因為體面，是需要靠自己表現爭取的。

文章指出，台灣當局之前對此一航線就有些炒作，兩岸已經透過溝通解決了一些問題。現在，民進黨當局如果在錯誤的方向上越走越遠，那只會讓島內民眾更加清醒地認識到，民進黨損害島內利益的本質。

他指出，這次消息中的M503航線，在1月30日民航局發布的消息中也曾出現。當時，消息引發了大量的關注，不僅民進黨當局跳出來「抗議」，部分美西方政客還表達了自己的「關切」。譚主也發現，和“「航線」一詞共同出現的高頻詞，還有「政治」「空防」「海警」「海巡」等詞。他問，一條航線，為何牽扯這麼多的討論？

他說，此前，承擔珠三角和長三角航空往來的，是一條代碼為A470的航線，這條航線從浙江、福建和廣東等省份上空穿過。隨著大陸經濟的快速發展，以及沿海地區往來需求的不斷增加，A470航線顯得「不夠用」了。

依照國際通行標準，一條航線上的日均航班量超過400架次，就需要進行航線的分流。而A470航線每天的航班量超過1,200架次，航線優化迫在眉睫。

這樣的背景下，經過國際民航組織（ICAO）核准後，這條代碼為M503的新航線正式落地，與之相配套的還有三條銜接航線，即飛往浙江東山的W121、飛往福建福州的W122和飛往福建廈門的W123。

玉淵譚天稱，更短的航程，意味著更快的速度和更高的效率。換句話說，這能大大促進兩岸之間的融合發展。然而，對這樣一條服務於兩岸同胞、有利於兩岸進一步拓寬交流的航線，台當局卻屢次擺出「威脅飛行安全」的藉口，試圖阻止這一航線的正常運作。

他表示，台當局稱，M503航線與馬祖、金門兩地直飛台灣島的航班存在空域交叉，會出現「飛行安全」問題。事實上，早在M503航線設計評估之初，中國民航局就已經考慮了新航線不能與金門和馬祖直飛台灣本島的航線相衝突，因此M503航線上班機的飛行高度被控制在9000米以上，而金門和馬祖往來台灣島的W2、W6及W8航線班機的飛行高度則只有6000公尺左右，二者在垂直距離上相差3000公尺左右，根本就不存在所謂「飛行安全」的問題。

文章說，到了2018年1月，現實情況又有了一些新的變化——春節臨近，春運期間兩岸旅客往來頻密，中國民航局宣布加飛的176班春節加班機將使用M503航線。並開啟自南向北方向運行的航線以及W121銜接航線，W122航線和W123航線也將開啟由東向西方向上的正常運行。

他說，對大陸方面來說，這本來就是進一步給予A470航線「減負」的正常調整，但台當局的所謂「陸委會」卻以此為理由，指責大陸威脅台灣航班的飛行安全，甚至不惜以廣大台胞的回家過年問題作為要脅，突然宣布，「暫不核准」176班春節加班機，這導致超過5萬名台胞返鄉路受阻。

此後，每當有關於M503航線的消息，台當局都要以此為藉口，炒作所謂的「空域安全」問題。他說，時至今日，眾多航班已經在M503原航線平穩運行了六年之久，台當局所打出的「安全」幌子，根本就站不住腳。

他說，這次，大陸民航局又宣布啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。這意味著，空域運作效率將持續提升。就拿廈門飛台北來說，此前，飛機從廈門起飛，先要往西南飛，還要經過多次轉向。而這次調整後，可以透過M503航線直接向東飛。

他說，島內有媒體在相關報道中提到了兩個點，一個是「無預警突襲」，一個是「台灣抗議無用」，這些表述背後傳遞的，是「叫屈」的心態。實際上，M503航線的啟用和調整，本身是一件對兩岸都有利的事情，台當局如果「叫屈」那明顯是叫錯了方向。