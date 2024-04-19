美擬在台生產武器 透過國防授權法出口關鍵技術

美國政治新聞Politico報導，美國國會正考慮透過國防授權法，對台出口關鍵武器技術，在台生產所需的防衛武器；一方面解決美國國防生產供應鏈導致的交貨延宕，一方面強化台灣嚇阻中國大陸侵略的能力。

報導指，美國多年來累計未交付軍售台灣項目總額約一百九十億美元，跨黨派議員試圖透過聯合生產來解決，但這項舉動存在風險。報導提到的解方是，由美方發給技術出口許可，直接在台灣打造部分美製武器系統，解決戰機、坦克、無人機和飛彈交付延宕的問題。

直接許可自製 解決軍售延宕

報導描述，中國大陸解放軍在海軍和空軍的急速發展讓美國國會深感挫敗，而美國內部又有供應鏈問題、勞動力短缺以及全球優先事務的競逐，在在使得華府對台灣提供軍事武器的議題複雜化。因此，國會議員們轉向討論聯合生產，直接提供台灣自製武器的許可。

報導分析，若順利成案，將有助台灣自我防衛，深化美台的工業基礎連結，也能和緩華府和台北對軍售交付延宕的挫敗感，報導將軍售交付延宕歸咎官僚作業和美國國防產業的超負載，讓美國無法及時回應台灣需求。

陸竊機敏技術 聯合生產風險

聯合生產也存在風險，報導點出，中國大陸會從台灣竊取美國的機敏武器技術。美國雷達大廠ＩＭＳＡＲ去年與台灣雷虎科技簽署無人機合作備忘錄，其副總裁威爾告訴Politico，若台灣情報這麼容易外洩至中國大陸，當著手轉移或發展智慧財產權時，中方都可能取得。

蓋拉格主張 無人機在台生產

倡議聯合生產的議員，包括即將卸任的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（共和黨），他主張，美國的空中和水下無人機可轉移至台灣生產，這有助威懾中國大陸國家主席習近平。

剛訪問台灣的美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福表示，風險不是不作為的藉口，台灣在保護美國技術免受中方間諜侵害方面，一直都表現不錯。

至於行政部門態度，Politico分析國務院可能會支持，報導引述副國務卿坎伯日前表示，與重要盟友在軍事硬體聯合生產，不失為解決國防生產卡關方案。

美國國務院和國防部拒絕證實台灣是可能的聯合生產夥伴；美國國防部重申會對台灣提供必要防衛物資和服務，以協助台灣維持足夠自我防禦能力。