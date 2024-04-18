空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈因「不明原因」掉入海中
國軍又發生訓練小意外：空軍司令部今天（18日）證實，屏東基地第六聯隊的1架P-3C反潛巡邏機，中午在訓練空域執行例行訓練任務時，機翼下掛載的1枚小牛飛彈訓練彈（無火藥）因不明原因脫落，掉入海中。飛機安降屏東北機場後，經修護人員依程序檢查，人、機均安，後續將依技令檢修，確維飛機妥善。
P-3反潛機可以攜帶AGM-65小牛飛彈，訓練彈與實彈的不同，是沒有火箭發動機與高爆彈頭，僅有前方的尋標頭，可讓組員練習追蹤瞄準目標。為了便於地勤人員與實彈區別，彈身上會有藍色的條紋。
官員表示，此次墜海的小牛飛彈訓練彈，是裝置一般可見光攝影機的形式，代表係由F-5時代沿用至今的AGM-65B。國軍搭配F-16與P-3引進，還有新版的紅外線影像版小牛。在外觀差別上，通常前者彈身白色，鼻端為透明玻璃罩；後者彈身為灰色，鼻罩不透明。
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