漢光40號兵推19日起舉行8天7夜 仿真戰場檢視戰備

國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）定19日起至26日、一連舉行8天7夜，兵推將納入俄烏戰爭、以哈衝突所獲啟示，同時增加灰色地帶侵擾、由演轉戰等想定。

國防部日前召開記者會說明，此次漢光是依據當前敵情威脅、國軍戰力現況、研析納入烏俄戰爭及以哈衝突所獲啟示，設計仿真戰場景況，務實檢視戰備整備成效，其中包含認知作戰、不對稱戰力發揮、後備部隊應用等，均是此次想定參考。

國防部並指出，將以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施全天24小時、8天7夜電腦兵推對抗演習。

此次漢光重點分別為「平戰轉換機制」、「去中心化指管」、「戰力防護作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖能力」、「國土防衛韌性」、「全民防衛動員力量」及「交戰規則與國際法」。

國防部作戰及計畫參謀次長室次長陳文星中將昨天在立法院外交及國防委員會答詢表示，這次兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作，包括可外宿、外散、休假。