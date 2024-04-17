漢光40號兵推19日登場 國防部：僅演練旅級以上單位
國軍漢光40號電腦兵推將於19日至26日實施，作戰及計畫參謀次長室次長陳文星中將今天表示，這次兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作，包括可外膳宿、休假。
國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。
針對國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）19日至26日舉行，陳文星備詢時指出，這次電腦兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作，包括可以外膳宿、休假等。
作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將9日在國防部例行記者會提到，這次兵推以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施8天7夜、連續24小時對抗演習。
過往兵推期程概略都為5天4夜，董冀星說明，這次漢光兵推進行8天7夜，主要增加對敵灰色地帶應處以及平戰轉換的想定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言