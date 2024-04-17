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漢光40號兵推19日登場 國防部：僅演練旅級以上單位

中央社／ 台北17日電
國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。聯合報系資料照
國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。聯合報系資料照

國軍漢光40號電腦兵推將於19日至26日實施，作戰及計畫參謀次長室次長陳文星中將今天表示，這次兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作，包括可外膳宿、休假。

國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。

針對國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）19日至26日舉行，陳文星備詢時指出，這次電腦兵推僅針對旅級以上指揮所演練，其他營級以下單位維持正常運作，包括可以外膳宿、休假等。

作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將9日在國防部例行記者會提到，這次兵推以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施8天7夜、連續24小時對抗演習。

過往兵推期程概略都為5天4夜，董冀星說明，這次漢光兵推進行8天7夜，主要增加對敵灰色地帶應處以及平戰轉換的想定。

國防部 演習 漢光

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