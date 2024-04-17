爆徐巧芯老公特權免兵役 劉彥澧伸右小腿拿證據要溫朗東道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐騙案遭羈押禁見，名嘴溫朗東在臉書質疑徐的先生、台中市府研考會主委劉彥澧在父親陪同下體檢，直接獲判免役？劉彥澧今早受訪說，溫朗東在臉書以問句影射，非但沒有提出任何具體證據，更不是事實。他說事實是，兵役體檢是他自行前往，體檢過程完全合法合規，並出示病歷與診斷文件佐證。因右小腿腫瘤免服役，肉眼可見有逾15公分的腫塊。

立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐騙洗錢案，溫朗東昨晚在臉書反問徐巧芯「妳老公劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在妳公公的熱誠陪同下，直接獲判免役？」

劉彥澧今受訪說，他免役的原因是右小腿有「肌肉內廣泛性血管瘤」，2009年在「三軍總醫院」被診斷為運動功能障礙，當時的醫師是目前國防部軍醫局局長蔡建松中將，獲《康健》雜誌評選2023年度好醫生。

後來兵役體檢複檢時，高雄榮總再度診斷劉彥澧是運動功能障礙，同年屏東縣政府兵役處依兵役法第四條跟第三十三條，判定為免役體位。劉彥澧拉起褲管，出示小腿的血管瘤。劉彥澧說，他上周還因管管瘤問題回診，醫師不建議動手術，擔心影響日後行動。劉彥澧另出示相關病例表。