快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆徐巧芯老公特權免兵役 劉彥澧伸右小腿拿證據要溫朗東道歉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市研考會主委劉彥澧拉起褲管，出示右小腿有腫瘤，也是當年免服兵役的原因。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委劉彥澧拉起褲管，出示右小腿有腫瘤，也是當年免服兵役的原因。記者陳秋雲／攝影

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐騙案遭羈押禁見，名嘴溫朗東在臉書質疑徐的先生、台中市府研考會主委劉彥澧在父親陪同下體檢，直接獲判免役？劉彥澧今早受訪說，溫朗東在臉書以問句影射，非但沒有提出任何具體證據，更不是事實。他說事實是，兵役體檢是他自行前往，體檢過程完全合法合規，並出示病歷與診斷文件佐證。因右小腿腫瘤免服役，肉眼可見有逾15公分的腫塊。

立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐騙洗錢案，溫朗東昨晚在臉書反問徐巧芯「妳老公劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在妳公公的熱誠陪同下，直接獲判免役？」

劉彥澧今受訪說，他免役的原因是右小腿有「肌肉內廣泛性血管瘤」，2009年在「三軍總醫院」被診斷為運動功能障礙，當時的醫師是目前國防部軍醫局局長蔡建松中將，獲《康健》雜誌評選2023年度好醫生。

後來兵役體檢複檢時，高雄榮總再度診斷劉彥澧是運動功能障礙，同年屏東縣政府兵役處依兵役法第四條跟第三十三條，判定為免役體位。劉彥澧拉起褲管，出示小腿的血管瘤。劉彥澧說，他上周還因管管瘤問題回診，醫師不建議動手術，擔心影響日後行動。劉彥澧另出示相關病例表。

劉彥澧說，溫朗東其臉書上是用發問的形式，並未提出任何具體事證，但已對他的父親及他本人名譽造成莫大傷害，他今天出示相關證據及文件，同時，希望溫對烏龍爆料道歉，呼籲各方謠言到此為止。

台中市研考會主委劉彥澧出示病例等證據，指當年免服役是因右小腿有腫瘤。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委劉彥澧出示病例等證據，指當年免服役是因右小腿有腫瘤。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委劉彥澧拉起褲管，出示右小腿有腫瘤，也是當年免服兵役的原因。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委劉彥澧拉起褲管，出示右小腿有腫瘤，也是當年免服兵役的原因。記者陳秋雲／攝影

免役 兵役 溫朗東

延伸閱讀

徐巧芯大姑夫婦涉詐案 基進黨今告發徐涉詐欺與貪汙

徐巧芯曝大姑丈夫杜秉澄不僅家暴 還揚言「要殺我們全家」

黃捷揚言提告徐巧芯 游淑慧反嗆黃：多次罵人這句更羞辱

黃曙光辭潛艦召集人 徐巧芯：恐因賴清德擔心國造預算遭擋

相關新聞

黃珊珊：黃曙光為潛艦國造很忙很累 大家不用再猜了

潛艦國造專案召集人黃曙光請辭，黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天說，國家利益大於個人利益，更應該高於政黨利益，潛艦國造在...

爆徐巧芯老公特權免兵役 劉彥澧伸右小腿拿證據要溫朗東道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐騙案遭羈押禁見，名嘴溫朗東在臉書質疑徐的先生、台中市府研考會主委劉彥澧在父親陪同下體檢，直...

邱國正：肯定黃曙光貢獻 但潛艦進度不會受請辭影響

立院外交及國防委員會今天邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，前一日卻傳出潛艦小組召集人、國安會諮委黃曙光發表聲...

國造潛艦召集人黃曙光請辭 陳建仁抱不平：努力卻受抹黑打壓

國安會諮委、國造潛艦專案召集人黃曙光請辭，是否影響國艦國造進度？行政院長陳建仁說，黃全力做好潛艦製造，卻受抹黑打壓，承受...

部隊鍋 EP163｜航生訓、求生訓 如何找出萬中選一的飛官練武奇才？

空軍戰機飛官完訓，上手沒有個三年是訓不出來。不過在翱翔天空之前，地面的考驗往往更為殘酷。從體檢開始一路到航生求生訓，除了看有沒有飛行體質，更要看有沒有飛行特質。 要如何找出飛行界萬中選一練武奇才？而如果天分沒那麼突出，後天有辦法彌補嗎？

影／防大陸解放軍搶灘 官兵提槍快跑衝沙灘實彈射擊：沒想像輕鬆

台東知本海灘被國防部列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，今天陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師海邊，官兵提槍快跑衝沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。