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影／防大陸解放軍搶灘 官兵提槍快跑衝沙灘實彈射擊：沒想像輕鬆

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
官兵持T-91步槍快跑前進，在沙包後採臥姿及跪姿射擊，雖然只有短短50公尺，官兵仍氣喘如牛，顯見海邊環境不同一般靶場。記者尤聰光／攝影
官兵持T-91步槍快跑前進，在沙包後採臥姿及跪姿射擊，雖然只有短短50公尺，官兵仍氣喘如牛，顯見海邊環境不同一般靶場。記者尤聰光／攝影

台東知本海灘被國防部列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，今天陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師海邊，官兵提槍快跑衝沙灘，向海面實彈射擊，直呼「沒想像輕鬆」。

花防部副指揮官李韋德少將指出，沙灘鬆散地形環境不僅易限制官兵動作，風沙也易使武器裝備受阻，安排沙灘射擊，就是讓作戰區官兵熟悉適應環境及如何將武器裝備故障排除。

負責台東戰時防衛固守作戰的陸軍鎮東部隊，早上8點官兵全副武裝在利嘉溪出海口，實施輕兵器野戰射擊訓練，首波每位官兵持T-91步槍，配2個彈匣共32發子彈，模擬海面進犯敵人射擊，接著就是幹部手槍射擊。

射擊指揮官下達口令後，官兵動作確實迅速，衝50公尺沙灘後，在沙包後採臥姿及跪姿射擊，雖然只有短短50公尺，官兵仍氣喘如牛，顯見海邊環境不同一般靶場。

「很特別的射擊體驗，軍旅生涯留一段回憶。」林姓士兵說，在沙灘上跑，真的沒想像輕鬆，很精實的訓練。

陳姓軍官表示，流汗總比流血好，平時多訓練，戰時少傷亡，未來都會安排不同環境的射擊訓練，讓弟兄更扎實。

軍事專家表示，隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，這幾年漢光演習，知本海灘作戰區都會進行「反擊作戰」科目，鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩，這次舉行輕兵器野戰射擊訓練，顯見台東海岸的重要性已不可不防。

台東知本海灘被國防部列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，今天陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師海邊，官兵提槍快跑衝沙灘，向海面實彈射擊。記者尤聰光／攝影
台東知本海灘被國防部列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，今天陸軍鎮東部隊首次將靶場射擊訓練移師海邊，官兵提槍快跑衝沙灘，向海面實彈射擊。記者尤聰光／攝影

台東 沙灘 漢光演習

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