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「身心俱疲」潛艦小組召集人黃曙光請辭

聯合報／ 記者侯俐安林銘翰陳熙文／台北報導
國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡總統請辭。本報資料照片
國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡總統請辭。本報資料照片

國造潛艦「海鯤號」正進行泊港測試，準總統賴清德支持潛艦國造政策態度明確。昨天傳出，國安會諮委、國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡總統請辭。黃曙光昨晚發布聲明，請辭原因是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素。

黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊昨受訪時證實，自己在一兩個星期前就知情。

總統府昨回應「在了解中」；在黃曙光發布聲明後，尚未有進一步回應。

黃曙光聲明表示，完全是他個人在大選期間，基於國家安全的思考，希望不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提升，或者是有不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，因此決定應該辭去工作。

黃曙光指出，潛艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，他個人承受不實指控、嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣；未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

黃曙光也呼籲，請有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體做不實報導，「不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。」

準總統賴清德日前宣示，將全力支持七艘國造後續艦，並在內部會議指示，建造經費要一次編足。國民黨立委馬文君表示，黃曙光是潛艦國造靈魂人物，此時間點請辭，會讓人覺得落跑，應要交代清楚。

潛艦 軍人 黃曙光

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