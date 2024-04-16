搶吃軍用商規無人機標案！攸泰簡民智：手握秘密武器

中國大陸屢次以無人機逾越海峽中線，威脅台灣空域，國防部5月將舉行軍用商規無人機招標，強化不對稱作戰能力，國防部6款無人機標案5月開跑，逾3000架標案預計2028年前交機完畢，大眾（3701）集團旗下攸泰科技（6928）是工業控制器前5大業者，此次也將參與競標，董事長簡民智更信心滿滿透露手握「秘密武器」。

台灣無人機國家隊在經濟部舉大旗下，2023年曾招標並進行驗收，包括雷虎（8033）、經緯（8495）、碳基、中光電（5371）等業者都參與競標，但由於要求供應鏈國產化，關鍵零件要找MIT難度不小，尤其是馬達或圖傳系統等，業者表示，國際大廠圖傳系統已能做到10公里資訊回傳，但台灣目前投入業者稀缺。

國防部5月再度招標整體標案金額達71.29億元無人機採購案。大眾集團旗下產業電腦商攸泰科技在工業控制器領域投入6～7年，已是國際前5大工業控制器大廠，簡民智16日在法人說明會前受訪表示，2024年將跨入無人機產業，據了解，攸泰5月也將首度參與無人機國家隊遴選。

攸泰信心滿滿關鍵在於，過去做控制器經驗豐富，包括美國拆彈機器人或無人農機都是攸泰客戶，看好手握關鍵技術，攸泰2023年跨入無人機身研發及控制器系統開發，此次參加國家軍用商規無人機標案鎖定監偵無人機項目，該標案需要1552架規模最大，除此之外，其他無人機遴選廠商也可能是攸泰飛控系統潛在合作夥伴。

「我們做無人機中心大腦（飛控系統）已經做很久，2023年正式跨入無人機控制器開發（加上搖桿握把等）及無人機機體開發，未來將鎖定各個垂直產業領域發展，包括農業、物流、國防及救災等。」簡民智看好商機很大。

「我們投資6~7年，好幾年都沒有生意，後來才慢慢起來。」簡民智表示，攸泰先把飛控做好，才去做無人機本體，因為後者相對而言技術難度不高，切入的順序也跟其他無人機廠商從無人機本體開始相反。

「無人機飛得起來太容易，但飛出去飛得回來嗎？關鍵是訊號傳輸，且不能斷訊。」攸泰主管分析，目前攸泰圖傳及飛控系統可以做到3~5公里距離回傳圖資。

業者指出，軍規商用機要求在外海飛行驗收，由於海外風浪大，離岸5公里後訊號如何穩定回傳，並成功達成指定任務，就是技術關鍵，攸泰開發的控制器有6根天線，除GPS跟WiFi，還支援433Mhz及900MHz軍警用頻段，甚至被攻擊時還能跳頻，若某區域訊號被干擾失去GPS衛星訊號，也能透過「慣性導航」讓無人機知道自己的定位，飛回正確路徑脫離干擾區，再繼續任務或立刻返航都能輕鬆辦到。「慣性導航全台灣只有攸泰有！這是我們的秘密武器！」簡民智自信地說。