黃曙光傳請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 府：了解中

國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，準總統賴清德支持潛艦國造政策態度明確。不過，今天傳出，國安會諮詢委員、國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡英文總統表達要辭去國安會諮委丶潛艦小組召集人職位，不再擔任任何公職，潛艦後續艦量產計畫的主導權，將回歸海軍司令部及國防部。據了解，總統府正在了解此事。

耗資500億的「海鯤號」去年9月下水，但在去年總統大選前，多位名嘴、民代指黃曙光貪汙。根據媒體報導，黃曙光已對名嘴吳子嘉提出誹謗刑事告訴，並提出200萬元民事損害賠償，雙方5月14日將開庭。

準總統賴清德日前宣示，將全力支持七艘國造後續艦，並在內部會議指示，建造經費要一次編足。傳出海軍規畫以15年為期程，採3+2+2量產，初估7艘潛艦預算竟超過2800億元。不過，今天傳出黃曙光已向蔡總統表態請辭。