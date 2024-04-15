民間兵推總結報告 盼國防實力與社會韌性同步成長

「2024 TTX區域安全兵推」今天舉行報告發表記者會，兵推策劃人、立委陳永康表示，兵推目的是要了解社會韌性，國防實力和社會韌性要同步成長，找到各領域的脆弱點，並做出解套來預防危機，而不是危機發生後才想要如何解套。

亞太政策研究協會等單位3月14、15日主辦「2024TTX區域安全兵推」，今天在政大公企中心舉行報告發表記者會，邀請多位參與兵推的各領域專家、學者發表看法。

陳永康指出，TTX區域安全兵推與其他國家所進行兵推的不同處，在於不談輸贏、不談戰損交換率，而是要了解包含能源、金融、產業、醫療體系等社會韌性，台灣的軍事實力會持續建構，但堅強的社會韌性需要和國防實力同步成長。

陳永康提到，因為一旦斷網斷電導致社會崩盤，再來探討國軍戰力已沒有意義，因此兵推是找到所有關聯性的脆弱點，把它做出解套來預防危機，而不是危機發生後才想如何解套。

針對台灣的能源供電議題，中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源透露，若核電能延役，將可穩定半導體等國家戰略產業，降低對進口能源的依賴，亦可避免大台北地區未來可能發生的缺電危機。

文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授陳松興認為，兵推考量認知作戰、資訊戰對金融層面的影響，戰爭前可能就會有不正常的訊息出現，使得股、匯市發生急售的狀況，倘若屆時斷網，連ATM可能都無法提款，悠遊卡等支付方式也失去作用，針對替代性的支付方式，政府應研擬B計畫。

兵推團隊主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，兵推也探討若南海發生問題，或台海爆發衝突，該如何找到國際調停者，兵推認為，過去曾協助舉辦1993年第一次辜汪會談、2015年馬習會的新加坡，最適合擔任調停與協助斡旋的國家。

陳永康解釋，當台海爆發戰事，美國有可能進行撤僑，並提供台灣支援以及維護海上交通線等任務，因此美國的角色不適合第一時間擔任調停者，但這只是兵推的假設，美國後續亦可能以更好的方式進行調停。