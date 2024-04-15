快訊

外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

民間兵推總結報告 盼國防實力與社會韌性同步成長

中央社／ 台北15日電

「2024 TTX區域安全兵推」今天舉行報告發表記者會，兵推策劃人、立委陳永康表示，兵推目的是要了解社會韌性，國防實力和社會韌性要同步成長，找到各領域的脆弱點，並做出解套來預防危機，而不是危機發生後才想要如何解套。

亞太政策研究協會等單位3月14、15日主辦「2024TTX區域安全兵推」，今天在政大公企中心舉行報告發表記者會，邀請多位參與兵推的各領域專家、學者發表看法。

陳永康指出，TTX區域安全兵推與其他國家所進行兵推的不同處，在於不談輸贏、不談戰損交換率，而是要了解包含能源、金融、產業、醫療體系等社會韌性，台灣的軍事實力會持續建構，但堅強的社會韌性需要和國防實力同步成長。

陳永康提到，因為一旦斷網斷電導致社會崩盤，再來探討國軍戰力已沒有意義，因此兵推是找到所有關聯性的脆弱點，把它做出解套來預防危機，而不是危機發生後才想如何解套。

針對台灣的能源供電議題，中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源透露，若核電能延役，將可穩定半導體等國家戰略產業，降低對進口能源的依賴，亦可避免大台北地區未來可能發生的缺電危機。

文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授陳松興認為，兵推考量認知作戰、資訊戰對金融層面的影響，戰爭前可能就會有不正常的訊息出現，使得股、匯市發生急售的狀況，倘若屆時斷網，連ATM可能都無法提款，悠遊卡等支付方式也失去作用，針對替代性的支付方式，政府應研擬B計畫。

兵推團隊主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，兵推也探討若南海發生問題，或台海爆發衝突，該如何找到國際調停者，兵推認為，過去曾協助舉辦1993年第一次辜汪會談、2015年馬習會的新加坡，最適合擔任調停與協助斡旋的國家。

陳永康解釋，當台海爆發戰事，美國有可能進行撤僑，並提供台灣支援以及維護海上交通線等任務，因此美國的角色不適合第一時間擔任調停者，但這只是兵推的假設，美國後續亦可能以更好的方式進行調停。

台海 美國

延伸閱讀

傳顧立雄將任國防部長 專家：不致硬推「軍中文革」但隱性綠化難免

因應無人機侵擾 國防部：不聽警告打下來

國軍大買商規無人機 國防部前副部長：頻寬不能「塞車」

沈柏洋籲用「光譜」界定認知戰 上將立委陳永康：不適用國安

相關新聞

軍友社榮譽理事長李棟樑慰問空軍 贈送2000箱泡麵

軍友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，今天前往空軍司令部敬軍慰問，向官兵在兩岸緊張局勢下堅守崗位的辛勞，表達感謝與敬意。...

影／陸射劍二飛彈首度實彈試射 四枚均命中目標

陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練，今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統－陸射劍二飛彈實彈試射演練，今天總共發射四枚...

影／蔡英文視察堅實營區 邱國正、顧立雄陪同引關注

蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，除展現及宣誓「興安專案」政策外，也特別發給加菜金，強調完善營區才能讓國軍更有力量...

國軍演訓睦鄰補助經費遭疑分攤不均 監委申請調查

監委浦忠成、賴鼎銘今天說，國軍在屏東縣牡丹鄉、滿州鄉演訓，未妥善實施睦鄰工作，補助經費遭疑分攤不均，影響當地居民權益；睦...

最後老兵逝／日本襲珍珠港最慘受害者 亞利桑那號倒楣遇難「亡魂」上演復仇

亞利桑那號戰艦於日本偷襲當天根本不該在珍珠港，為何她成為頭號遇難者？艦上官兵多數在爆炸時就罹難。前艦長紀德少將與當時艦長華肯伯上校都屍骨無存，美軍事後在艦橋內，找到紀德少將海官畢業戒指，被高溫熔嵌在艙壁上。 亞利桑那號二號砲塔的三根砲管被拆下，整修後，1944年裝上姊妹艦內華達號。1945年沖繩戰役，內華達號參與岸轟任務，亞利桑那號終於有機會向敵人開火復仇。...

步兵首例義務役逃兵返營 八軍團：依「刑懲併行」重懲

陸軍八軍團位於台南市的步兵203旅，11日晚間6時30分發生劉姓二兵「人間蒸發」事件；由於劉是今年首次延長一年的義務役二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。