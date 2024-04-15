影／陸射劍二飛彈首度實彈試射 四枚均命中目標

陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練，今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統－陸射劍二飛彈實彈試射演練，今天總共發射四枚實彈，均準確命中10公里外的靶機，成功通過首次的實彈射擊演訓，現場也吸引許多軍事迷前往拍攝飛彈升空攔截的畫面。

軍方從4月初執行年度飛彈精準射擊訓練包括雷霆、神鷹、神弓操演，並實彈射擊地獄火、雷霆兩千、刺針飛彈等各式彈藥，但較特別的是，編列於「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算中的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），去年5月由國家中山科學研究院交裝陸軍後，今天是首度在屏東九鵬基地參加實彈射擊演訓，整個發射與命中目標的過程也首度在國人面前曝光。這次的試射陸軍向中科院承租靶機，總個射擊四枚飛彈。陸射劍二飛彈系統是用以汰換民國76年成軍，現已面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統。