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影／陸射劍二飛彈首度實彈試射 四枚均命中目標

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影

陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練，今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統－陸射劍二飛彈實彈試射演練，今天總共發射四枚實彈，均準確命中10公里外的靶機，成功通過首次的實彈射擊演訓，現場也吸引許多軍事迷前往拍攝飛彈升空攔截的畫面。

軍方從4月初執行年度飛彈精準射擊訓練包括雷霆、神鷹、神弓操演，並實彈射擊地獄火、雷霆兩千、刺針飛彈等各式彈藥，但較特別的是，編列於「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算中的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），去年5月由國家中山科學研究院交裝陸軍後，今天是首度在屏東九鵬基地參加實彈射擊演訓，整個發射與命中目標的過程也首度在國人面前曝光。這次的試射陸軍向中科院承租靶機，總個射擊四枚飛彈。陸射劍二飛彈系統是用以汰換民國76年成軍，現已面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統。

陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，系統由接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車所組成，以通信系統實施構連，由接戰管制車指揮，執行目標偵蒐、航跡融合、威脅評估、目標分配及接戰任務。陸射劍二有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力。

陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，靶機發射畫面。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，靶機發射畫面。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，今天總共發射四枚實彈，圖為相位陣列雷達車。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，今天總共發射四枚實彈，圖為相位陣列雷達車。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，海面上有陸戰隊巡邏艇戒護。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，海面上有陸戰隊巡邏艇戒護。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，四枚都準確命中靶機目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，四枚都準確命中靶機目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，中科院靶機在路旁一字排開。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，中科院靶機在路旁一字排開。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午首次進行由中科院研發量產的野戰防空系統-陸射劍二飛彈實彈試射演練，發射時拖起長長的尾焰十分壯觀。記者劉學聖／攝影

中科院 巡弋飛彈 陸軍

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