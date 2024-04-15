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國軍演訓睦鄰補助經費遭疑分攤不均 監委申請調查

中央社／ 台北15日電
監委浦忠成、賴鼎銘今天說，國軍在屏東縣牡丹鄉、滿州鄉演訓，未妥善實施睦鄰工作，補助經費遭疑分攤不均；睦鄰計畫評定標準、審議機制為何，法令是否周延，已申請自動調查。圖為監委浦忠成／聯合報系資料照
監委浦忠成、賴鼎銘今天說，國軍在屏東縣牡丹鄉、滿州鄉演訓，未妥善實施睦鄰工作，補助經費遭疑分攤不均；睦鄰計畫評定標準、審議機制為何，法令是否周延，已申請自動調查。圖為監委浦忠成／聯合報系資料照

監委浦忠成、賴鼎銘今天說，國軍屏東縣牡丹鄉、滿州鄉演訓，未妥善實施睦鄰工作，補助經費遭疑分攤不均，影響當地居民權益；睦鄰計畫評定標準、審議機制為何，法令是否周延，已申請自動調查。

浦忠成、賴鼎銘透過新聞稿表示，據陳訴，國防部在屏東縣牡丹鄉、滿州鄉進行軍事演習訓練，依「國軍訓場睦鄰工作要點」予以補助經費，該要點疑不當限制睦鄰計畫、補助經費分攤不均，損及當地居民權益。

浦忠成、賴鼎銘指出，屏東縣牡丹鄉、滿州鄉是國軍演訓重點區域，軍方是否妥善實施睦鄰工作，將會影響居民權益甚鉅。睦鄰計畫的評定項目、標準、審議機制為何、補助經費分攤情形為何、相關法令是否周延，有深入調查釐清必要。

國軍 屏東縣 賴鼎銘

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