國軍演訓睦鄰補助經費遭疑分攤不均 監委申請調查

亞利桑那號戰艦於日本偷襲當天根本不該在珍珠港，為何她成為頭號遇難者？艦上官兵多數在爆炸時就罹難。前艦長紀德少將與當時艦長華肯伯上校都屍骨無存，美軍事後在艦橋內，找到紀德少將海官畢業戒指，被高溫熔嵌在艙壁上。 亞利桑那號二號砲塔的三根砲管被拆下，整修後，1944年裝上姊妹艦內華達號。1945年沖繩戰役，內華達號參與岸轟任務，亞利桑那號終於有機會向敵人開火復仇。...

2024-04-15 07:30