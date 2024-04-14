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11架次共機上午起逾越中線擾台 國軍嚴密警戒

中央社／ 台北14日電

國防部今天表示，自上午11時50分起，陸續偵獲18架次共機出海活動，其中11架次逾越台海中線進入北部、中部及西南空域，配合共艦聯合戰備警巡，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒。

國防部下午發布新聞稿表示，自上午11時50分起，陸續偵獲中共殲10、運8及無人機等各型主、輔戰機計18架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

另外，統計自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲6架次共機（其中4架次逾越台海中線）、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。

台海 國軍 國防部

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國防部：共機10架次逾越海峽中線 最近距台中61浬

中共22機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

共機6架次逾越海峽中線 最近距鵝鑾鼻46浬

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