11架次共機上午起逾越中線擾台 國軍嚴密警戒

二次世界大戰珍珠港事件，美軍最後一位亞利桑那號戰艦倖存老兵、102歲的路．康特（Lou Conter）4月1日在加州去世。 亞利桑那號戰艦的前半生，有過哪些特殊經歷？她1941年12月7日停在珍珠港中任人宰割，其實源自一場小意外。更意外的是，停靠在旁的友艦，同樣被兩枚日本炸彈命中，仍可自力脫離現場，為何亞利桑那卻帶著近八成官兵一起殞命？

2024-04-14 07:30