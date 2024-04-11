共機6架次逾越海峽中線 最近距鵝鑾鼻46浬

1955年，蔣中正總統藉著撤退大陳，換得美方承諾協助我方防衛金門馬祖；同年，與美國人關係密切的參軍長孫立人，又因捲入「兵變」而遭軟禁。接下來的1957與1958年，則分別經歷衝擊對美關係的「五二四」劉自然事件，以及中共大舉砲轟金門的台海危機。而1960年，蔣中正兩屆總統任滿，透過修改憲法臨時條款達成三連任，也引起國內外不少批評。這些重大事件，都可以在民國歷史文化學社第二批出版的蔣中正日記中，看到蔣總統當時的感想與決策。

2024-04-11 07:30