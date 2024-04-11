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共機6架次逾越海峽中線 最近距鵝鑾鼻46浬

中央社／ 台北11日電

國防部今天表示，自昨天上午6時止至今天上午6時止，偵獲共機14架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中6架次共機逾越海峽中線進入西南及東部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時44分至下午5時8分，在台灣海峽空域偵獲主戰機計10架次，其中2架次共機逾越中線，部分共機距離台中約64浬。

國軍於昨天下午2時29分至晚間7時52分，於台灣西南空域偵獲輔戰機及無人機計4架次，部分共機自台灣西南空域持續飛行至台灣東部空域，距離鵝鑾鼻約46浬。

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國防部：共機6架次逾越海峽中線 最近距台中54浬

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