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影／台東南田海邊驚見「飛彈」 民眾：不知道是誰的

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影

台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。軍事專家依影像外觀大小研判可能是中科院或軍方模擬中共解放軍東風系列的導彈靶彈。中科院及軍方則不做回應說明。

軍事專家表示，靶彈大小疑似模擬東風15或11型的導彈，可能作為九鵬基地實彈射擊訓練時，驗證我防空部隊武器裝備的能力提升，若為飛彈驗證，靶彈通常為弓二或愛一為主。地緣關係，不排除為鄰近九鵬基地所發射，落海後漂上南田海邊。

今早6點多有民眾開車前往南田阿朗壹古道途中，停靠路邊往海邊方向看，發現一個大型橘色物體，走下去沙灘，橘色物體有尾翼，愈看愈不對勁，當下懷疑是飛彈，且還有2個殘骸散落附近。

「在海邊看到這個東西，當然意外！」目擊民眾說，因為不知道是誰的飛彈，飄上岸來也不知道會不會爆炸，物體這麼大，顏色又這麼明顯，在沙灘上很難不會被吸引到，他就下去看了。

九鵬基地這個月初確實有1支防空部隊進行實彈射擊，這個疑似飛彈的靶彈，不排除和這幾天射擊有關。不過，中科院及軍方針對相關射擊細節則依例不做回應說明，僅表示請國人支持國防。

一名退役陸軍防空部隊軍官表示，這個橘色物體，為國內自製研發生產的BATS靶彈，長約5公尺，直徑近40公分， 最高速度每小時超過1千公里，通常是給刺針飛彈、復仇者、檞樹飛彈當靶標，或是追瞄訓練用。

該退役軍官也說，從外觀扭曲變形程度來看，確實是遭到命中，顯示國軍訓練操作及武器精準度是有一定水準，可以受肯定的。

台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影
台東縣達仁鄉南田海邊有民眾今早發現疑似飛彈物體，且殘骸散落2處。記者尤聰光／攝影

中科院 導彈 飛彈

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