換裝T112戰鬥步槍 陸軍：提升步兵快速接戰與近戰能力

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陸軍將換裝2萬5000隻T112新式戰鬥步槍，陸軍司令部昨日表示，這是為提升步兵快速接戰與近戰能力，滿足陸軍「遠打準、近打快」作戰需求。

陸軍將陸續換裝偏向城鎮戰需求的國造新式步槍，國防部軍備局205廠研發5.56公厘T112戰鬥步槍，通過初期作戰測評，陸軍規劃在2025年度國防預算案中，匡列採購首批2萬5000枝新型戰鬥步槍預算，供第一線主戰部隊換裝，槍隻搭配軍備局401廠生產的TS112式「近戰瞄準鏡」，能提供使用者快瞄即發能量，射擊精準度高。

對此，陸軍司令部昨日表示，為提升快速接戰能力，T112新式戰鬥步槍搭配近戰、內紅點瞄準鏡及雷指器，並採用多邊形槍管設計，可提高射擊精準度及槍管壽限，滿足陸軍「遠打準、近打快」作戰需求，並於2023年11月通過初期作戰測評。

205廠展示人員表示，新槍性能與結構偏向城鎮作戰需求，因應單兵移動距離短，未設計提槍快跑提把，而強化安裝瞄準工具的空間。但T112槍隻本身達3點5公斤，比現役T-91步槍重200克，若加裝槍燈、瞄準鏡等，重量稍重。至於每隻槍單價，軍備局還在精算中。