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「105公厘輪型戰車」規劃建案量產 軍備局：先研製D3樣車

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局表示，「105公厘輪型戰車」(圖為D2樣車)將依陸軍精進需求規格研製D3樣車，續配合軍種建案年度，執行量產任務。圖/讀者授權本報使用
軍備局表示，「105公厘輪型戰車」(圖為D2樣車)將依陸軍精進需求規格研製D3樣車，續配合軍種建案年度，執行量產任務。圖/讀者授權本報使用

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國防部軍備局表示，「105公厘輪型戰車」規劃建案量產，將須依陸軍精進需求研製出D3樣車後，再續配合軍種建案年度，執行量產任務。

國防部本月１日應邀列席立法院外交及交及國防委員會，以「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」為題進行專案報告。內容提及軍備局以「獵豹專案」為名研製的「105公厘輪型戰車」，已於2023年10月完成初期作戰測評，不後續將「規劃建案量產」。

目前軍備局以「獵豹專案」為名針對「105公厘輪型戰車」，研製出D1、D2樣車，陸軍裝訓部認為車體、砲塔過高，要求縮減；但軍備局研發人員表示，車體高大是為方便人員進出，避免像戰車一樣人員必須艱難拘束攀爬，但既然裝訓部有意見，將按軍種意見先以科研預算支應，建造D3樣車。

由於國防部宣稱「105公厘輪型戰車」可望「規劃建案量產」，但究竟是直接以D2樣車直接量產，或由軍備局建造精進版的D3？或納5年建軍規劃？軍備局表示，將依陸軍精進需求規格研製D3樣車，續配合軍種建案年度，執行量產任務。

國防部 輪型戰車 陸軍

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國防部宣布 獵豹輪型戰車將規劃建案量產

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