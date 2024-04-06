IDF戰機奔劍飛彈量產中 戰備掛載測試影像曝光

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中科院以「奔劍計畫」為IDF戰機研發的增程型滑射式劍2空對空飛彈，2022年下達量產250枚至300枚左右決心後，外界一直未曾目擊飛彈在空軍台南或台中清泉崗基地執行戰備。但網路上近期出現IDF戰機掛載奔劍飛彈進行測試的畫面，戰機分別掛載2枚彈射式劍2、2枚滑射式劍2，搭配兩枚劍1空對空飛彈，戰備模式曝光。

IDF戰機原僅能掛載4枚空對空短程飛彈、2枚空對空中程飛彈，其中射程較長的劍2必須掛載在機腹下，以彈射方式發射。中科院研發的奔劍飛彈即滑射式的劍2飛彈，可掛在雙翼派龍架下第2、8站位，射程從原60公里延長到80公里。

但奔劍飛彈以每枚造價3000萬元於2022年下達量產決心後，一直未見交軍。網路近期流傳測試掛載畫面，彈體上有TC2C-TA-002字樣，可一窺掛載實況。

IDF戰機原僅可攜掛4枚短程空對空飛彈，如模式為「4枚天劍1型空對空飛彈」或「2枚天劍、2枚AIM-9P4響尾蛇飛彈」，另固定在機腹掛載兩枚「彈射式」的天劍二型飛彈。奔劍飛彈交軍後，IDF將可按畫面中掛載模式，掛載4枚天劍二型飛彈、兩枚劍1或AIM-9P4響尾蛇飛彈，強化戰備能量。