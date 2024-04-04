花蓮強震Ｆ-16輕微受損 空軍：不影響戰備

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮強震路斷，國軍應變指揮中心、花蓮第二作戰區第一時間在東大門廣場成立前進指揮所，千名救災兵力待命，軍警消協同救災；空軍昨也派遣兩架次C─一三○H型運輸機，載運各地特搜隊人犬及裝備進入花蓮搜救。

空軍司令部表示，花蓮基地修護棚廠內六架F-十六型機及兩架F-五型機因地震滑動觸及工作架等，造成表面輕微擦傷，經檢測並無影響機身，均可立即修復，不影響戰備任務。另位在台北的作戰指揮中樞衡山指揮所，運作如常。

強震不只造成花蓮災損，也讓立法院一度陷入混亂，因國會建築物老舊，出現零星災情，立法院長韓國瑜表示，已請結構技師檢測建物結構沒問題，主要是太多輕隔間導致裂損，後續會補強；昨不少立委、官員因捷運、高鐵停駛無法準時抵達委員會。

半導體重鎮新竹科學園區昨在地震發生後成立緊急應變中心，台積電、聯電、力積電、旺宏、友達等半導體大廠第一時間疏散部分廠區人員，部分機台也正常預警性停機，無重大異常。台積電在全台多處都有設立新廠房，台積電強調，建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量今各地工地停工，待檢查後再行施工。國科會表示，竹科、中科管理局昨均啟動應變機制，園區廠商正常運作；南科也運作正常。

研調機構集邦科技第一時間調查各廠狀況指出，ＤＲＡＭ產業多集中在北部與中部，晶圓代工產業位於北中南三地，目前各廠都沒有發現重大的機台損害，產線破片和爐管破損都在統計中，估計廠商後續皆能透過趕工將產能補回，基本上無重大災情。