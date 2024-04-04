快訊

震不停！深夜連3起規模5以上餘震 累積餘震已逾200起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮強震Ｆ-16輕微受損 空軍：不影響戰備

聯合報／ 記者洪哲政唐筱恬簡永祥許維寧／台北報導
空軍司令部表示，0403花蓮大地震來襲時確造成部分戰機登機梯滑動刮傷機體、機體滑行，但並不影響戰備。圖／聯合報系資料照片
空軍司令部表示，0403花蓮大地震來襲時確造成部分戰機登機梯滑動刮傷機體、機體滑行，但並不影響戰備。圖／聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮強震路斷，國軍應變指揮中心、花蓮第二作戰區第一時間在東大門廣場成立前進指揮所，千名救災兵力待命，軍警消協同救災；空軍昨也派遣兩架次C─一三○H型運輸機，載運各地特搜隊人犬及裝備進入花蓮搜救。

空軍司令部表示，花蓮基地修護棚廠內六架F-十六型機及兩架F-五型機因地震滑動觸及工作架等，造成表面輕微擦傷，經檢測並無影響機身，均可立即修復，不影響戰備任務。另位在台北的作戰指揮中樞衡山指揮所，運作如常。

強震不只造成花蓮災損，也讓立法院一度陷入混亂，因國會建築物老舊，出現零星災情，立法院長韓國瑜表示，已請結構技師檢測建物結構沒問題，主要是太多輕隔間導致裂損，後續會補強；昨不少立委、官員因捷運高鐵停駛無法準時抵達委員會。

半導體重鎮新竹科學園區昨在地震發生後成立緊急應變中心，台積電、聯電、力積電、旺宏、友達等半導體大廠第一時間疏散部分廠區人員，部分機台也正常預警性停機，無重大異常。台積電在全台多處都有設立新廠房，台積電強調，建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量今各地工地停工，待檢查後再行施工。國科會表示，竹科、中科管理局昨均啟動應變機制，園區廠商正常運作；南科也運作正常。

研調機構集邦科技第一時間調查各廠狀況指出，ＤＲＡＭ產業多集中在北部與中部，晶圓代工產業位於北中南三地，目前各廠都沒有發現重大的機台損害，產線破片和爐管破損都在統計中，估計廠商後續皆能透過趕工將產能補回，基本上無重大災情。

半導體 台積電 國軍 捷運 空軍 花蓮強震 韓國瑜 高鐵

延伸閱讀

花蓮地震阻返鄉出遊路 國5車潮較同期少9%

中職／地震從睡夢中驚醒 悍將洋投布藍登：太瘋狂了

花蓮大地震／地牛一晃新北四處工地「塔吊」噴飛 天外一根插進鄰房

0403花蓮大地震／地震重創花蓮 芥菜種會供物資、住宿急難救助

相關新聞

花蓮強震Ｆ-16輕微受損 空軍：不影響戰備

花蓮強震路斷，國軍應變指揮中心、花蓮第二作戰區第一時間在東大門廣場成立前進指揮所，千名救災兵力待命，軍警消協同救災；空軍...

陸軍裝甲訓練基地工程縮水 馬文君控「做一半」：發電機價格還暴漲5倍

陸軍將接裝新M1A2戰車，並整建裝甲訓練基地，但北部戰車訓場「坑子口訓練場」工程計畫原訂去年完成，卻延宕到2026年，且...

部隊鍋 EP161｜戰傷救護與緊急救護最大差異原來是這個 兩種訓練有衝突嗎？

今年初國防部新建的戰傷救護訓練中心落成，將國軍的戰傷救護訓練推升到一個新的層次。緊接著在恢復一年制義務役的首梯，也納入CAT止血帶的使用。 不過戰傷救護TCCC和一般的緊急救護EMT有什麼差別，為何EMT發展已久還要衍伸出專門的TCCC理論？在執行面上兩種訓練制度會有衝突嗎？TCCC又該怎麼訓練呢？

0403花蓮大地震 空軍F-16V戰機登機梯滑動刮傷機體

0403花蓮大地震，外傳造成空軍花蓮基地8架F-16戰機傷恐影響任務調度，空軍司令部否認表示，地震來襲時確造成部分戰機登...

軍備局：國軍新抗彈板年底量產 交軍前兵試廠實彈測試

國防部軍備局獲得管理處處長李健青今天表示，國軍新一代抗彈板能抵擋中共5.8公厘鋼芯彈，今年年底實施量產時，每批生產前都會...

金門離島防區又遭空拍 將領說打不到目標莫責怪守軍

繼金門二膽島遭大陸網民以空拍機拍攝影片，今天大膽島也遭拍攝，陸軍司令部參謀長陳建義說，這是中共認知作戰，企圖製造外界不認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。