陸軍裝甲訓練基地工程縮水 馬文君控「做一半」：發電機價格還暴漲5倍

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陸軍將接裝新M1A2戰車，並整建裝甲訓練基地，但北部戰車訓場「坑子口訓練場」工程計畫原訂去年完成，卻延宕到2026年，且10項內容縮水成一半，離譜的是發電機從原本99萬元變成5百萬元，立委馬文君說，她無法接受這種「做一半」工程，將要求國防部給出完整合理說法。

馬文君今天說，「坑子口訓練場」工程計畫最初送到立院時，總預算11.9億元，在2021年度到2023年執行，內容包括：第一、二射擊台擴建、緩坡車道、活動靶台、人員避彈屋、機槍被彈牆、固定式靶台、機槍射擊陣地、訓場道路整建、靶控台及野沙教室，電力、電信與管道線路地下化工程，共計10項主要工程。

結果，工程延宕不說，同樣11.9億元的預算，要執行到2026年，而且只能施作前5項，再多加一項，水土保持工程。同樣的預算，原本做10項，現在只能做5項，廠商說是因為原物料與人工上漲，但她看細目，原本發電機預算只要99萬元，現在卻暴增到5百多萬元，就算物價上漲，有一下暴增5倍嗎？另外，電力、電信與管道線路地下化工程取消，這樣基地還符合訓練需求嗎？

訓練場整建工程，陸軍委由顧問公司評估後擬計畫、編預算，結果一標到，才說要挪用預算多做水土保持，不然無法繼續施工，這是顧問公司失職？或者根本打定主意就要追加預算的套路？

這些年只要有人質疑國防預算，就會被貼上「中共同路人」標籤，但她還是堅持必須嚴審嚴查，這些都是民脂民膏，不能被上下其手。而且正因為國防重要，更不能馬虎，讓愛國主義成為騙徒的遮羞布。