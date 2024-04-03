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共機昨迫近至距基隆38浬空域 國防部未敘述越海峽中線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖/國防部
國防部今天發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，昨日有20架次共機進入我北部、中線及西南空域。其中部分共機迫近至距基隆僅38浬處。

國防部今天公布2日越過海峽中線進入我防空識別區的共機架次，但文字敘述已不再使用「逾越海峽中線及延伸」等語。

國防部表示，4月2日6時至4月3日6時止，國軍偵獲共機30架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中有20架次共機進入北部、中線及西南空域。

國防部同時發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，内容顯示，北部空域有4架次迫近至距基隆僅38浬處；南部空域共機則接近至鵝鑾鼻48浬。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 國防部 解放軍

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