無人機入侵二膽島 立委馬文君：還要官兵丟石頭反制嗎？

二膽守備隊運補，被對岸飛來的民用無人機全程拍攝，立委馬文君說，2022年對岸無人機侵擾二膽島，官兵只能丟擲石頭反制，二膽島已經多次被侵擾，軍方說好的信號干擾槍呢？現在不補足裝備、加強訓練，一旦有衝突，丟的可能是官兵性命。

馬文君說，對於無人機拍攝二膽島，金防部說是因為距離太遠又逆光，所以才沒能及時反應。然而，畫面會說話，被放上網的影片中，有幾名士兵確實察覺到了頭頂有無人機在飛。

她說，這不能責怪基層官士兵，因為他們就算想要積極反應，又該如何處置？一是教範守則與訓練，有沒有明文規定並演練，遇到無人機臨空，應該視同越界？視同「第一擊」？應該掩蔽？應該回擊？或者任何應處方式。

二是裝備，2022年無人機侵擾二膽島，官兵只能丟擲石頭反制，後來派特戰部隊，先以信號彈示警，接著以實彈擊落。這就是全軍標準SOP嗎？二膽島多次被侵擾，說好的防禦系統？反制系統？信號干擾槍呢？

國軍有兩個無人機防禦系統案，一個由中科院承製，預算超過43億元，採購24套系統與310隻干擾槍，另一個向民間採購26套干擾系統，預算也高達10億元。但光是防禦機場或是要地，恐怕都不夠，310隻干擾槍，裝備到全軍，更是杯水車薪。

在烏克蘭戰場，有無數小型無人機，帶著RPG或是手榴彈攻擊步兵，怵目驚心，未來若是兩岸交戰，飛來的無人機掛載的就會是炸藥。軍方必須嚴肅以對，加速籌購裝備，加強應對訓練，重新審酌預算，把錢花在刀口上，否則丟的就不只是臉，而是命。