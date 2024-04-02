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影／體測靠關係放水？藍委批國防部軍紀散漫
國民黨立委林思銘、徐巧芯、羅廷瑋上午舉行「國軍軍紀散漫！國防部束手無策？」記者會，揭露「體測靠關係放水」的事件，針對國軍軍紀提出嚴厲批評。
徐巧芯指出，113年3月6日海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊，陳姓士官督導長在陸戰隊左營忠誠游泳池的游泳體測並沒有現身，但卻成功通過體測。當天記錄處理人員包括賴姓訓練士、該中隊黃中隊長，相關幹部也都在。大家都知道該員根本沒來，但體測仍然過關。
徐巧芯表示，國軍的游泳體能測驗是依據海軍訓練計畫大綱，提供給單位訓練依循參考，由各軍種特性制定後頒單位運用，而游泳測驗則是每一季都要做一次。今天這案子，國防部原表示，該員因參加大隊部工作檢討會，因而游泳測驗未施測，然「該單位主官以主官保證沿用」而沿用上季游泳成績。海軍對此回覆，確實不符合規定，並已經開始調查，後續會進行懲處。
徐巧芯強調每一個軍種都要紀律、要公平，不能因為誰的人際關係好、官位大，就被允許放水，這對其他基層軍官一點都不公平。黨團要求國軍需明確制定有賞有罰，類似體測竄改成績或放水的事件不該出現，應該要深入追查、檢討。
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