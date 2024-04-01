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廠商用大陸原料被停權仍承包國防工程 王鴻薇爆玩假的

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇踢爆，採購大陸原料遭停權廠商，竟繼續承包國防部工程，質疑政府停權是玩假的。（圖王鴻薇提供）
國民黨立委王鴻薇踢爆，採購大陸原料遭停權廠商，竟繼續承包國防部工程，質疑政府停權是玩假的。（圖王鴻薇提供）

行政院「海空戰力提升計畫採購特別預算」編列2400億元，負責採購國造艦艇以及飛彈。國民黨立委王鴻薇今天踢爆，2022年中科院採購飛彈製造原物料時，發現負責承攬外購的豐益公司竟採購大陸製品，遭中科院解約、停權，但該家公司負責人卻疑似用其他公司的名義，繼續承攬國防部案子，痛批「原來所謂解約，停權根本是玩的！」要求國防部查明。

民進黨上任後大力發展「國防自主」，行政院在2022年拍板「海空戰力提升計畫採購特別預算」經立法院三讀通過，金額高達2400億，用於國造艦艇、飛彈等軍購計畫。

然而王鴻薇接獲爆料指出，負責承包中科院採購飛彈製造原物料的「豐益國際聯合有限公司」在2022年被中科院，該公司採購「過氯酸銨」原料疑似來自中國大陸，遭中科院將廠商移送法辦、解約，並列為不良廠商停權3年。

不過王鴻薇發現，豐益國際聯合有限公司雖被中科院停權3年，但在同一地址的「久鼎聯合有限公司」以及相同負責人的「永冠應材有限公司」，在2022年9月也同樣發生進口大陸原料被查獲後，仍能繼續承攬國防部各單位案子。而豐益國際聯合有限公司在2023年11月被列為不良廠商停權3年後，也持續承攬國防部的案子。

王鴻薇進一步向中科院辦公室詢問，得到回覆是廠商原料來源均非中國大陸，相關資訊為商業機密無法提供。王鴻薇質疑，這種有國安疑慮的廠商還能持續承包國防部生意，是法規跟不上，還是廠商太狡猾？不禁令人想起之前蘇丹紅事件，進口的廠商一共9家公司都在同一地點。這種廠商狡兔三窟 、換殼上市的行為，難道真的無法可管？

王鴻薇認為，準總統賴清德和行政院長陳建仁最近都訪視中科院，代表政府對國造武器的重視，既然政府強調國防軍品要摒除大陸製，就不應敷衍行事，否則只是配合演戲。

中科院 國防部 王鴻薇

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