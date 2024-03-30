陸空拍機擾二膽島譏士兵跑光 金防部：逆光未即時發現
針對網傳二膽島遭空拍機攝錄，還稱二擔島國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光。陸軍金門防衛指揮部今日表示，經查所攝為二膽守備隊昨日下午執行運補卸載畫面，研判該架空拍機採遠距攝影，且位處太陽逆光方位，官兵未能即時目視發現。國防部強調，少數非理性的中國大陸網民，採取此類挑釁舉措，極易引發誤判對區域的和平、穩定絕無助益。
金防部指出，對於類似騷擾情勢，除持續要求防區加強監偵，並依自我防衛原則，視威脅程度採取包括反制在內行動，確維整體安全。
金防部強調，少數非理性的中國大陸網民，採取此類挑釁舉措，極易引發誤判。提醒中國大陸相關部門如無適切管制措施，進而造成對立，對區域的和平、穩定絕無助益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言