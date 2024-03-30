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陸空拍機擾二膽島譏士兵跑光 金防部：逆光未即時發現

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
網路流傳有空拍機襲擾二擔島拍攝，還稱國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光，陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨天因位處逆光處，官兵未能即時目視發現。圖／聯合報系資料照片
網路流傳有空拍機襲擾二擔島拍攝，還稱國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光，陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨天因位處逆光處，官兵未能即時目視發現。圖／聯合報系資料照片

針對網傳二膽島遭空拍機攝錄，還稱二擔島國軍士兵被大陸無人機嚇得跑光光。陸軍金門防衛指揮部今日表示，經查所攝為二膽守備隊昨日下午執行運補卸載畫面，研判該架空拍機採遠距攝影，且位處太陽逆光方位，官兵未能即時目視發現。國防部強調，少數非理性的中國大陸網民，採取此類挑釁舉措，極易引發誤判對區域的和平、穩定絕無助益。

金防部指出，對於類似騷擾情勢，除持續要求防區加強監偵，並依自我防衛原則，視威脅程度採取包括反制在內行動，確維整體安全。

金防部強調，少數非理性的中國大陸網民，採取此類挑釁舉措，極易引發誤判。提醒中國大陸相關部門如無適切管制措施，進而造成對立，對區域的和平、穩定絕無助益。

國軍 國防部 空拍機 金門

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