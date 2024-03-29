賴清德偕蕭美琴訪視中科院 盼持續強化國防自主能量

總統當選人賴清德今天下午訪視國家中山科學研究院，賴清德表示，期許國防部及中科院全體同仁持續結合國內產學研界科研能量，充分結合國防產業供應鏈發展，擴大整體產業規模及量能，共同為我國國防科技及自主能量提升努力。

正值520政府交接期間，賴清德近期陸續展開國防訪視行程，賴清德今天在副總統當選人蕭美琴、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺等人陪同下訪視中科院。

賴清德表示，追求國防自主，一直是政府施政的重中之重。過去幾年來，中科院肩負國家國防自主及建構國防科研能量的任務，也不負眾望，表現優異。在「國機國造」部分，新式高教機「勇鷹號」至去年底已累計交機27架。

賴清德說，在「國艦國造」部分，新型兩棲船塢運輸艦已於去年成軍，其餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦，均按計畫節點執行。潛艦國造第一艘原型艦「海鯤軍艦」已於去年9月下水，目前正進行泊港測試，為我國國防自主立下嶄新里程碑。

賴清德強調，台灣在國際高科技體系中占有重要地位，面對更為複雜的區域及國家安全情勢，未來在各項先進科技的持續開發、成熟技術在軍事上的有效運用上，期許國防部及中科院全體同仁持續結合國內產、學、研界科研能量，充分結合國防產業供應鏈發展，擴大整體產業規模及量能，共同為我國國防科技及自主能量提升努力。