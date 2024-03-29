國防部宣布 獵豹輪型戰車將規劃建案量產
國防部宣布，軍備局以「獵豹專案」為名研製的「105公厘輪型戰車」，已於2023年10月完成初期作戰測評，後續將規劃建案量產。軍備局也完成新一代抗彈板研發，可抵抗共軍5.8公厘鋼心彈威脅，將規劃量產交軍。
國防部下周一應邀列席立法院外交及交及國防委員會，以「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」為題進行專案報告。
報告指出，為強化部隊精準作戰能力，軍備局2019年起研製輕、重型狙擊槍，其中輕型狙擊槍已全數量產交軍，重型狙擊槍已完成作戰測評，預於2024年底完成製繳；T112新式戰鬥步槍搭配近戰、內紅點瞄準鏡及雷指器，提升快速接戰能力，於2023年11月通過初期作戰測評。
報告並表示，為提升人員戰場生存能力，2023年底已完成新一代抗彈板研發，可抵抗共軍5.8公厘鋼心彈威脅，後續規劃量產交軍。
報告指出，軍備局研製「105公厘輪型戰車」，已於112年10月完成初期作戰測評，後續規劃建案量產。
另為提升軍種監偵部隊搜索、警戒及機動作戰能力，研發具備「輕、巧、活、快」特性的「偵搜戰術輪車」，計畫今年10月通過初期作戰測評，滿足軍種作戰需求。
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