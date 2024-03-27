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國軍官兵今年已9死！馬文君：國防部募兵自欺欺人、累垮基層

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君批評國防部募兵成效自欺欺人，部隊缺額嚴重，壓垮基層官兵。圖／立委馬文君提供
立委馬文君批評國防部募兵成效自欺欺人，部隊缺額嚴重，壓垮基層官兵。圖／立委馬文君提供

今年國軍官兵事故頻傳，立委馬文君說，3月還沒過完，已知國軍弟兄輕生自戕，或是意外身亡，已經高達9人。她質疑，高層忙著募兵成效大內宣，基層缺員卻更嚴重，導致人少、事多、責任重才造成惡性循環。

馬文君說，國軍弟兄因事故身亡，不僅是國家損失，個案一件接一件，難道沒有系統性危機？其中一項，就是在各種自欺欺人的募兵成效大內宣的掩蓋下，基層部隊嚴重缺員，撐著的弟兄們勤務、業務，訓練三頭燒，形成惡性循環，越是艱苦的單位，越是缺人，缺人又導致更加艱苦。

憲指部211營士兵自戕事件，暴露出這種情況已經惡化到壓垮士官兵身心，第一時間以虛假哨表矇騙調查，更坐實了軍方、國安高層，不是學鴕鳥把頭埋在沙裡，就是自己吹出個粉紅泡泡，嗨到樂不思蜀。

大家哀悼死者，更重要的是不能繼續折磨還堅持著的士官兵們。第一步就是確實檢討，國防部那些招募成效還能破百的報告，連自己都騙，永遠不可能解決問題。

國軍 大內宣 馬文君

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